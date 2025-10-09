BIST 10.738
Düzce'den AB ülkelerine 9 ayda 15 bin 278 ton iç fındık ihraç edildi

Düzce'den bu yılın ocak-eylül döneminde Avrupa Birliği (AB) ülkelerine 15 bin 278 ton iç fındık gönderildi.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, fındık üretimi ve ihracatında önemli yere sahip Düzce'den 9 ayda gerçekleştirilen dış satımın büyük bölümünü işlenmiş iç fındık oluşturdu.

AB ülkelerine ocakta 2 bin 416, şubatta 3 bin 6, martta 2 bin 952, nisanda 2 bin 697, mayısta 1780, haziranda 610, temmuzda 877, ağustosta 462 ve eylülde 478 ton iç fındık satıldı.

Kentten geçen yılın aynı döneminde 9 bin 728 ton iç fındık ihracatı yapılmıştı.

