Ömer Çelik: Filistin devleti kuruluncaya dek mücadelemizi sürdüreceğiz

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Filistin'de 1967 sınırları temelinde, başkenti Doğu Kudüs olan, bağımsız, egemen ve coğrafi bütünlüğe sahip bir Filistin devleti kuruluncaya dek mücadelemizi sürdüreceğiz." ifadesini kullandı.

Çelik, NSosyal'deki hesabından yaptığı açıklamada, Hamas ve İsrail görüşmelerinin Gazze'de ateşkesle sonuçlanmasının, mazlum Gazze halkına dönük katliamların durması ve Gazze'ye insani yardımların ulaşması bakımından önemli bir aşama olduğunu belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın barış planı ve barışın sağlanmasına dönük siyasi iradesinin bu olumlu pencerenin açılmasına imkan verdiğini aktaran Çelik, "Kardeş ülkeler Katar ve Mısır'ın değerli çabaları, bu sonuca ulaşılmasına büyük destek vermiştir. Hepsine teşekkür ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın tüm yüreği, gücü ve birikimiyle Gazzeli kardeşlerimizin nefes alması, ateşkesin sağlanması ve kalıcı barışa ulaşılması için gece gündüz demeden, bir dakika bile ara vermeden verdiği mücadelesine ve adanmışlığına şahidiz." değerlendirmesinde bulundu.

Ömer Çelik, şunları kaydetti:

"Sayın Cumhurbaşkanı'mız yeri geldi 'insanlık ittifakı' adına yükü tek başına taşıdı, yeri geldi tüm insanlık ittifakını harekete geçirmek için tüm gücünü ve vaktini seferber etti ve olayların başından beri hayatının odağına bu insanlık mücadelesini aldı. Sayın Cumhurbaşkanı'mıza emeği ve adanmışlığı için şükranlarımızı sunuyoruz. Filistin'de 1967 sınırları temelinde, başkenti Doğu Kudüs olan, bağımsız, egemen ve coğrafi bütünlüğe sahip bir Filistin devleti kuruluncaya dek mücadelemizi sürdüreceğiz. Masum yavrular başta olmak üzere izzet ve şeref abidesi tüm Filistinli şehitlerimize Allah rahmet eylesin. Mekanları cennet olsun."

