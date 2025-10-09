Prof. Dr. Naci Görür'den Simav depremi sonrası dikkat çeken açıklama

Kütahya Simav'da gece saatlerinde meydana gelen 4.9 büyüklüğündeki depremin ardından Prof. Dr. Görür'den bir açıklama geldi. Görür "İzmir-Aydın-Bozdağ horstu çok önemlidir.Bu horst boyunca kuzeye doğru tavan bloku listrik bir fay boyunca hareket eder." dedi.

Abone ol

Saat 02.54 sıralarında Kütahya'da Simav'da bir deprem meydana gelmiş ve AFAD, büyüklüğünü 4.9, Kandilli Rasathanesi ise 5.0 olarak ölçmüştü. Söz konusu deprem İstanbul'dan da hissedilmişti. Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, söz konusu depremi değerlendirdiği bir paylaşım yaptı.

'DEPREMLERİN YERİ ÖNEMLİ'

Görür, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

Yemişli-Simav/Kütahya’da 5,0 büyüklüğünde deprem oldu. Batı Anadolu batıya doğru kaçış nedeniyle genellikle K-S gerilmektedir. Sonuçta genellikle D-B yönlü grabenler oluşmaktadır. İzmir-Aydın-Bozdağ horstu çok önemlidir. Bu horst boyunca kuzeye doğru tavan bloku listrik bir fay boyunca hareket eder. Farklı sürtünme nedeniyle çapraz graben ve horstlar bu blok içinde gelişir ve depremler oluşturur. Onun için depremlerin yeri ve deprem düzlemlerinin yönü önemlidir. Aksi halde karışık yorumlara neden olurlar.