Mitsubishi Electric Türkiye'den 6 bin öğrenciye uygulamalı eğitim fırsatı

Mitsubishi Electric Türkiye, 2016'dan bu yana sürdürdüğü sosyal sorumluluk projesi kapsamında, 30'dan fazla devlet üniversitesine bağışladığı ürünlerle yaklaşık 6 bin öğrenciye uygulamalı deneyim fırsatı sundu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Mitsubishi Electric Türkiye, ileri teknoloji çözümlerinin yanı sıra eğitim alanına yönelik destek projeleriyle gençlerin mesleki gelişimine katkı sağlamayı amaçlıyor.

Mitsubishi Electric Türkiye'nin Türkiye'de 23 şehirdeki üniversitelerin laboratuvarlarına ulaştırdığı PLC, servo sürücü, inverter eğitim setleri ve robotlardan oluşan 474 endüstriyel otomasyon ekipmanı, genç mühendis adaylarının teknik becerilerini geliştirmelerine katkı sağlıyor. Bugüne kadar yaklaşık 200 öğrenci bitirme projelerinde, Mitsubishi Electric'in daha önce kullanılmamış ürünlerini kullanarak çözümler üretti.

Ürün desteğinin yanı sıra Mitsubishi Electric Türkiye uzmanları, üniversitelere sağladığı ekipmanların etkin kullanımını desteklemek amacıyla kapsamlı eğitim programları da yürütüyor.

Uzman ekipler, genç mühendislere bu teknolojilerin uygulamalı kullanımını detaylı bir şekilde aktararak, öğrencilerin teknik becerilerini ve profesyonel gelişimlerini güçlendiriyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Mitsubishi Electric Türkiye Başkanı Şevket Saraçoğlu, projeyi yalnızca büyükşehirlerle sınırlı tutmayarak Türkiye'nin dört bir yanındaki üniversitelere ulaştırdıklarını belirtti.

Saraçoğlu, bu uygulamanın eğitimdeki bölgesel farklılıkları azaltarak daha fazla öğrencinin ileri teknolojiyle buluşmasını sağladığını, fırsat eşitliğine katkıda bulunduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Sanayi 5.0'a geçiş sürecinde ülkemizin mühendislik gücünü desteklemek ve bu kazanımları Türk sanayisine aktarmak bizim için stratejik bir öncelik. Önümüzdeki dönemde daha fazla üniversiteye ulaşarak genç yeteneklerin gelişimine katkımızı her geçen gün artırmayı hedefliyoruz."

Muhabir:Mehmet Selçuk Güçlü