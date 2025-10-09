BIST 10.776
İtalya Başbakanı Meloni, Gazze'de ateşkes anlaşmasını memnuniyetle karşıladı

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Mısır'daki müzakereler sonucu İsrail ile Hamas arasında varılan ateşkes anlaşmasının onaylanmasını "olağanüstü" bir haber olarak niteleyerek, ABD Başkanı Donald Trump ile kilit rol oynayan arabulucu ülkeler Türkiye, Mısır ve Katar'a teşekkür etti.

Meloni, yaptığı yazılı açıklamada, "Mısır'da, Başkan Donald Trump'ın Barış Planı'nın ilk aşamasının uygulanmasına yönelik varılan anlaşma, Gazze'de ateşkesin sağlanması, tüm rehinelerin serbest bırakılması ve İsrail güçlerinin üzerinde mutabık kalınan hatlara çekilmesinin önünü açan olağanüstü bir haberdir. Gazze'deki çatışmanın sona ermesi için durmaksızın çaba harcadığı için Başkan Trump'a ve elde edilen olumlu sonuca yönelik çabalarından ötürü kritik rol oynayan arabulucular Mısır, Katar ve Türkiye'ye teşekkür etmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

Meloni, bu anlaşma ve Trump Planı'nın ortaya koyduğu daha geniş yol haritasının, mutlaka değerlendirilmesi gereken ve bu çatışmayı sona erdirmek için "eşsiz bir fırsat" olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Bu nedenle tüm tarafları, halihazırda üzerinde uzlaşılmış önlemlere tamamen uymaya ve Barış Planı'nda öngörülen bir sonraki adımların hızlıca hayata geçirilmesi için çalışmaya çağırıyorum. İtalya, arabulucuların çabalarını desteklemeye devam edecek ve Gazze'nin istikrara kavuşturulması, yeniden inşası ve kalkınmasına katkı sağlamaya hazırdır."

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail ile Hamas'ın, Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını duyurmuştu.

Hamas da Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşmasına varıldığını doğrulayarak, Türkiye, Katar ve Mısır ile ABD Başkanı Trump'ın çabalarını takdirle karşıladığını açıklamıştı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise Mısır'daki görüşmelerde Gazze'de ateşkes anlaşmasına varılmasının ardından kabineyi toplayıp İsrailli esirlerin geri getirilmesi için ateşkes anlaşmasını onaylayacaklarını bildirmişti.

