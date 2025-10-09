BIST 10.854
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasının onaylanmasına ilişkin açıklama

Anadolu Ajansı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şarm El Şeyh'de yürütülen ve Türkiye'nin de katkı sağladığı Hamas-İsrail görüşmelerinin Gazze'de ateşkesle sonuçlanmasından büyük memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Hamas ile İsrail'in, Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını onaylamasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"Yakın takipçisi olacak ve sürece katkı sunmaya devam edeceğiz"

"Şarm El Şeyh'de yürütülen ve Türkiye olarak bizim de katkı sağladığımız Hamas-İsrail görüşmelerinin Gazze'de ateşkesle sonuçlanmasından büyük memnuniyet duyuyorum." ifadelerini kullanan Erdoğan, şunları kaydetti:

"İsrail hükümetinin ateşkese teşvik edilmesinde gerekli siyasi iradeyi ortaya koyan ABD Başkanı Sayın Trump başta olmak üzere, anlaşmaya varılmasında önemli destekleri olan kardeş ülkeler Katar ve Mısır'a hassaten teşekkür ediyorum. Türkiye olarak anlaşmanın harfiyen uygulanmasının yakın takipçisi olacak ve sürece katkı sunmaya devam edeceğiz. Aynı şekilde Filistin'de 1967 sınırları temelinde, başkenti Doğu Kudüs olan, bağımsız, egemen ve coğrafi bütünlüğü haiz bir Filistin Devleti kurulana dek mücadelemizi sürdüreceğiz.

Bu vesileyle, 2 yıldır tarifsiz acılar çeken, gayriinsani koşullar altında hayat ve haysiyet mücadelesi veren, evladını, anasını, babasını, akrabasını, arkadaşını kaybeden, yaşadıkları tüm trajedilere rağmen izzetli duruşlarından taviz vermeyen Filistinli kardeşlerimi en kalbi muhabbetlerimle selamlıyorum. Rabb'im Filistinli kardeşlerimizin yar ve yardımcısı olsun, Rabb'im şehitlerimizin ruhlarını şad, mekanlarını cennet eylesin."

