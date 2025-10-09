BIST 10.756
DOLAR 41,72
EURO 48,72
ALTIN 5.394,45
HABER /  GÜNCEL

Kütahya'da korkutan deprem! İstanbul'da da hissedildi

Kütahya'da korkutan deprem! İstanbul'da da hissedildi

Kütahya'da saat 02:54'te 4,9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem çevre illerden de hissedildi

Abone ol

Kütahya'nın Simav ilçesinde 02:54'te 4.9 büyüklüğünde korkutan bir deprem meydana geldi. AFAD verilerine göre deprem yerin 12 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

İşte AFAD'ın deprem paylaşımı;

Kütahya'da korkutan deprem! İstanbul'da da hissedildi - Resim: 0

Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 5.0, derinliğini ise 8.6 kilometre olarak duyurdu.

Yerin 12 kilometre derinliğinde gerçekleşen sarsıntı, Kütahya’nın yanı sıra İzmir, Bursa, Balıkesir, Eskişehir ve İstanbul gibi çevre illerde de hissedildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Fed tutanaklarında yeni faiz indirimi sinyali
Fed tutanaklarında yeni faiz indirimi sinyali
Gençlerbirliği'nin yeni başkanı belli oldu
Gençlerbirliği'nin yeni başkanı belli oldu
Trump'tan ateşkes açıklaması: Çok yakınız...
Trump'tan ateşkes açıklaması: Çok yakınız...
İrem Derici'den 'uyuşturucu' açıklaması: Mahalle mahalle dolaşıp paylaşacağım
İrem Derici'den 'uyuşturucu' açıklaması: Mahalle mahalle dolaşıp paylaşacağım
Muhammed Salah, Mısır'ı Dünya Kupası'na taşıdı
Muhammed Salah, Mısır'ı Dünya Kupası'na taşıdı
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Türk Dünyası Arabulucular Birliği kuruldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Türk Dünyası Arabulucular Birliği kuruldu
ABD’den Hamas-İsrail görüşmeleri hakkında açıklama
ABD’den Hamas-İsrail görüşmeleri hakkında açıklama
Hadise'den serbest bırakıldıktan sonra ilk açıklama
Hadise'den serbest bırakıldıktan sonra ilk açıklama
Barcelona’dan İsrail'e büyük şok! Kapıları kapattılar...
Barcelona’dan İsrail'e büyük şok! Kapıları kapattılar...
Suriye'de şiddetli patlama!
Suriye'de şiddetli patlama!
Kemal Kılıçdaroğlu’ndan İsrail’e sert tepki
Kemal Kılıçdaroğlu’ndan İsrail’e sert tepki
Devlet Bahçeli, Yavuz Bingöl’ü makamında ağırladı
Devlet Bahçeli, Yavuz Bingöl’ü makamında ağırladı