Kütahya'da korkutan deprem! İstanbul'da da hissedildi

Kütahya'da saat 02:54'te 4,9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem çevre illerden de hissedildi

Kütahya'nın Simav ilçesinde 02:54'te 4.9 büyüklüğünde korkutan bir deprem meydana geldi. AFAD verilerine göre deprem yerin 12 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

İşte AFAD'ın deprem paylaşımı;

Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 5.0, derinliğini ise 8.6 kilometre olarak duyurdu.

Yerin 12 kilometre derinliğinde gerçekleşen sarsıntı, Kütahya’nın yanı sıra İzmir, Bursa, Balıkesir, Eskişehir ve İstanbul gibi çevre illerde de hissedildi.