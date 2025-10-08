BIST 10.756
Muhammed Salah, Mısır'ı Dünya Kupası'na taşıdı

Mısır, Dünya Kupası Afrika Elemeleri A Grubu 9. haftasında Cibuti’yi 3-0 mağlup ederek bitime bir hafta kala liderliği garantiledi ve 2026 FIFA Dünya Kupası bileti aldı. Golleri İbrahim Adel ile Muhammed Salah kaydetti.

Dünya Kupası Afrika Elemeleri A Grubu 9. haftasında Mısır, Cibuti'ye konuk oldu.

Karşılaşmayı İbrahim Adel'in 9, Muhammed Salah'ın 15 ve 85. dakikalarda attığı gollerle 3-0 kazanan Mısır, 3 puanı hanesine yazdırdı.

Bu sonuçla 23 puana yükselen Mısır, bitime bir hafta kala liderliği garantileyerek Dünya Kupası bileti aldı.

ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek 2026 FIFA Dünya Kupası, tarihte ilk kez 48 takımın katılımıyla 11 Haziran-19 Temmuz 2026 tarihlerinde düzenlenecek.

