Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Türk Dünyası Arabulucular Birliği kuruldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan kararnameyle merkezi Ankara’da olmak üzere Türk Dünyası Arabulucular Birliği kuruldu.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 6 Ekim 2025 tarihli ve 10467 sayılı Kararnameyi imzalayarak, merkezi Ankara'da olmak üzere Türk Dünyası Arabulucular Birliği'nin kurulmasına ve 3335 sayılı Uluslararası Örgütler Teşkilatı Kanunu'nun 1. maddesi uyarınca uluslararası düzeyde faaliyet göstermesine yetki vermiştir.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayı ve tavsiyeleriyle Türk Dünyası Arabulucular Birliği'nin kurulması tamamlandı.

Türk Dünyası Arabulucular Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Türkiye Cumhuriyeti'nden Yakup Erikel, Başkan Yardımcısı ise Azerbaycan Cumhuriyeti Arabuluculuk Konseyi Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Adilov'dur. Türk Dünyası Arabulucular Birliği'nde diğer Türk dilli ülkeler de temsilci düzeyinde temsil edilmektedir.