BIST 10.756
DOLAR 41,70
EURO 48,53
ALTIN 5.417,11
HABER /  MAGAZİN

Hadise'den serbest bırakıldıktan sonra ilk açıklama

Hadise'den serbest bırakıldıktan sonra ilk açıklama

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen “uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak” soruşturması kapsamında aralarında Hadise Açıkgöz, Demet Evgar, İrem Derici ve Mert Yazıcıoğlu’nun da bulunduğu 19 ünlü isim ifade verdikten sonra serbest bırakıldı. Hadise, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada yaşananlara şaşırdığını belirterek “Çok şükür her şey geride kaldı, bu akşam Ankara’da sahnedeyim” ifadelerini kullandı.

Abone ol

Sabah saatlerinde aralarında Hadise Açıkgöz, Demet Evgar, İrem Derici, Mert Yazıcıoğlu dahil 19 ünlü isim hakkında 'uyuşturucu kullandığı' suçlamasıyla gözaltı kararı verilmişti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan 'uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak' soruşturması kapsamında ifadesine başvurulan ünlü isimler, kan, idrar ve saç örnekleri alınan ve İstanbul İl Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

HADİSE'DEN İLK AÇIKLAMA

Serbest bırakılan ünlü şarkıcı Hadise Açıkgöz, sosyal medya hesabından duruma ilişkin bir paylaşım yaptı.

Açıkgöz Instagram hesabından yaptığı açıklamada, şaşkın olduğunu belirterek şu ifadelere yer verdi:

"Ben de sizin kadar şaşkınım olanlar karşısında. Çok şükür her şey geride kaldı. Bu akşam tüm kalbimle sahnedeyim, Ankara'da görüşürüz."

Açıkgöz yaptığı paylaşımda bu akşam Ankara Oran Açık Hava Sahnesi'nde vereceği konsere çıkacağını da belirtti.

İŞTE HADİSE'NİN O PAYLAŞIMI

Hadise'den serbest bırakıldıktan sonra ilk açıklama - Resim: 0

İlgili Haberler
İrem Derici'den 'uyuşturucu' açıklaması: Mahalle mahalle dolaşıp paylaşacağım Ünlülere uyuşturucu soruşturması: 19 kişi serbest bırakıldı
ÖNCEKİ HABERLER
Barcelona’dan İsrail'e büyük şok! Kapıları kapattılar...
Barcelona’dan İsrail'e büyük şok! Kapıları kapattılar...
Suriye'de şiddetli patlama!
Suriye'de şiddetli patlama!
Kemal Kılıçdaroğlu’ndan İsrail’e sert tepki
Kemal Kılıçdaroğlu’ndan İsrail’e sert tepki
Devlet Bahçeli, Yavuz Bingöl’ü makamında ağırladı
Devlet Bahçeli, Yavuz Bingöl’ü makamında ağırladı
İspanya'dan flaş İsrail kararı! Meclis resmen onayladı
İspanya'dan flaş İsrail kararı! Meclis resmen onayladı
Ünlülere uyuşturucu soruşturması: 19 kişi serbest bırakıldı
Ünlülere uyuşturucu soruşturması: 19 kişi serbest bırakıldı
Dursun Özbek'ten 'futbol aklı' çıkışı: Bizim aklımız yok mu?
Dursun Özbek'ten 'futbol aklı' çıkışı: Bizim aklımız yok mu?
MYK toplantısı sonrası AK Parti’den terörsüz Türkiye vurgusu
MYK toplantısı sonrası AK Parti’den terörsüz Türkiye vurgusu
İsrail tezkeresi TBMM'de kabul edildi
İsrail tezkeresi TBMM'de kabul edildi
Eski CHP Genel Başkanı Hikmet Çetin hastaneye kaldırıldı
Eski CHP Genel Başkanı Hikmet Çetin hastaneye kaldırıldı
Hakan Fidan: Suriye’nin güvenliği Türkiye için kilit önemde
Hakan Fidan: Suriye’nin güvenliği Türkiye için kilit önemde
Togg’un Avrupa sevkiyatı başladı
Togg’un Avrupa sevkiyatı başladı