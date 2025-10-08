BIST 10.756
Dursun Özbek'ten 'futbol aklı' çıkışı: Bizim aklımız yok mu?

Galatasaray Kulübü’nün ekim ayı olağan divan kurulu toplantısı RAMS Park’ta gerçekleştirildi. Toplantıda “Yönetimin futbol aklına ihtiyacı var” eleştirilerine yanıt veren Başkan Dursun Özbek, “Futbolun aklı takımın antrenörüdür, çünkü sahada takımı o yönetir” dedi. Özbek, teknik ekibin ve gözlemci ekibin koordineli çalıştığını vurgulayarak kulüpteki futbol organizasyonunun sağlam temellere dayandığını ifade etti.

Galatasaray Kulübünde ekim ayı olağan divan kurulu toplantısı gerçekleştirildi. RAMS Park'ta Aykutalp Derkan başkanlığında düzenlenen toplantıya, kulüp başkanı Dursun Özbek, ikinci başkan Metin Öztürk ve yönetim ile divan kurulu üyeleri katıldı.

Üyelerin "Yönetimin futbol aklına ihtiyacı var." sözleriyle ilgili Özbek, şunları söyledi:

FUTBOLUN AKLI, TAKIMIN ANTRENÖRÜDÜR

"Nedir futbol aklı? Bizim aklımız yok mu? Üç senedir şampiyon oluyoruz. Futbolun aklı, takımın antrenörüdür. Çünkü sahada takımı o yönetiyor. Transferler yapılırken eksikleri o söylüyor. Futbolcularla sabah akşam beraber oluyor. Onları fiziksel ve zihinsel olarak takip ediyor. Sonrasında topladığı bu bilgilerle ilgili yönetime rapor yazıyor. Her konuda hocaya yardım eden yardımcı antrenörler de var. Transfer için gözlemci ekibimiz var. Bu zaten bir organizasyondur."

