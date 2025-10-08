BIST 10.756
Togg’un Avrupa sevkiyatı başladı

Türkiye’nin yerli otomobili Togg, Avrupa’daki ilk pazarı olan Almanya’da resmi satışına başladı. Şirket, siparişlerin Trugo uygulaması üzerinden alınacağını ve teslimatların Ocak 2026’da yapılacağını duyurdu. Togg’un Avrupa sevkiyatları kapsamında T10X modelleriyle dolu trenin Marmaray’ın Gebze istasyonunda görüntülenmesi dikkat çekti.

Türkiye'nin yerli otomobili Togg, Avrupa'daki ilk pazarı olan Almanya'da resmi satışına başlamıştı. Togg otomobilleriyle dolu tren, Marmaray’ın Gebze istasyonunda görüntülendi.

Sevkiyat sırasında araçların büyük bir çoğunluğunun T10X modelinden oluşması dikkat çekti. 

Türkiye'nin yerli otomobili Togg, Avrupa'daki ilk pazarı Almanya'da satışa çıktı. Togg'un açıklamasına göre araç siparişleri Trugo uygulaması üzerinden alınacak. Almanya'da satışı yapılan modellerin teslimatlarının Ocak 2026'da başlayacağı duyuruldu.

Avrupa pazarına açılan Togg'un yurt dışına sevkiyatları başladı. Togg otomobilleriyle dolu tren, Marmaray’ın Gebze istasyonunda böyle görüntülendi.

