İsrail ile 3 vekil krizi! Kılıçdaroğlu 'üç milyon Mehmetçik gelir' dedi Kurtulmuş sert çıktı

CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medyadaki yaklaşık 1 aylık suskunluğunu İsrail tarafından alıkonulan 3 milletvekili için bozdu. Kılıçdaroğlu "üç vekil değil, üç milyon Mehmetçik gelir; kıyamet kopar ama adalet yerini bulur" dedi. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş da 'İsrail aklını başına alsın' uyarısı yaptı. İsrail ordusunun baskın yaptığı gemideki Gelecek Partisi milletvekili Sema Silkin Ün, Saadet Partisi Milletvekilleri Necmettin Çalışkan ve Mehmet Atmaca'dan haber alınamıyor.

İsrail, Gazze'ye uygulanan ablukayı delmek ve insani yardım ulaştırmak için yolda olan Özgürlük Filosu Koalisyonu'ndaki gemilere uluslararası sularda sabah saatlerinde baskın düzenlemişti. Limana çekilen gemilerden Vicdan'da Saadet Partisi Hatay Milletvekili Necmettin Çalışkan, Saadet Partisi Bursa Milletvekili Mehmet Atmaca ve Gelecek Partisi Denizli Milletvekili Sema Silkin Ün de yer alıyordu.

3 MİLYON MEHMETÇİK GELİR

Vekiller ile Türk vatandaşlarının kurtarılması için girişimler sürerken CHP'nin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yaşananlara ilişkin bir açıklama yaptı. Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:



-"Küresel sermayenin büyük ortağı ama Orta Doğu'nun azgın azınlığı olan İsrail yönetimine 'Dur!' diyebilme cesareti, Filistinlilerin vatanlarında verdiği var olma kararlılığının adı ve yaşayan vicdanların su yoluyla insanlığa götürdüğü umuttur Sumud Filosu.

-Milletimizin iradesini üzerinde taşıyan üç milletvekilimiz Sema Silkin Ün, Necmettin Çalışkan, Mehmet Atmaca ve filoya eşlik eden vatandaşlarımızın ayaklarına taş değer, gemilerine dalga vurur, üç vekil değil, üç milyon Mehmetçik gelir; kıyamet kopar ama adalet yerini bulur.

-İnsanlık vicdanını cesaretle Filistin'e taşıyan her bir kardeşime bin selam olsun."

KURTULMUŞ : İSRAİL AKLINI BAŞINA ALSIN

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Meclis'te gerçekleştirilen özel oturumda 3 vekilin alıkonulmasıyla ilgili konuştu. Yapılan saldırıyı kınadıklarını belirten Kurtulmuş şu açıklamayı yaptı:

-"Arkadaşlarımız derhal serbest bırakılmalı ve Türkiye'ye ulaştırılmalı. İsrail'in aklını başına almasını tavsiye ederiz. "

-Türkiye vatandaşlarımızın serbest bırakılması girişimlerini başlatmış olup aktivistlerin durumunu takip etmektedir" .