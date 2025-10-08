BIST 10.776
DOLAR 41,71
EURO 48,56
ALTIN 5.421,42
HABER /  SPOR

Emre Belözoğlu Eyüpspor ile anlaştı mı? Resmi açıklama geldi

Emre Belözoğlu Eyüpspor ile anlaştı mı? Resmi açıklama geldi

ANTALYASPOR Teknik direktörlüğü görevinden istifa eden Emre Belözoğlu'nun Eyüpspor ile anlaştığı söylendi. Eyüpspor'dan resmi açıklama geldi. Eyüpspor Asbaşkanı Fatih Kulaksız, teknik direktör arayışları kapsamında adı geçen Emre Belözoğlu iddialarının gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Abone ol

Eyüpspor'da Selçuk Şahin'in görevinden istifa etmesi sonrası teknik direktör arayışı devam ediyor. Antalyaspor'dan istifa eden Emre Belözoğlu'nun Eyüpspor ile anlaştığı iddia edildi.

İstanbul ekibinde asbaşkan Fatih Kulaksız, Emre Belözoğlu iddialarıyla ilgili konuştu. Fatih Kulaksız'ın açıklamaları şöyle:

 -"Emre Belözoğlu ile ilgili bir çalışmamız yok. Bizim hafta başından beri yaptığımız çalışmalar var. Birçok teknik adam değerlendirdik.

YABANCI TEKNİK ADAM BAKIYORUZ
-Şu an itibarıyla önceliğimizin yabancı teknik direktör olduğunu söyleyebilirim. Bu noktada çok bilgi kirliliği olduğu için sosyal medyada, açıklama gereği hasıl oldu. İlk tercihimiz yabancı hoca, kesin olmamakla beraber. Van Bommel listemizdeki isimlerden biriydi ancak gerçekleşme ihtimali çok yüksek değil ama değerlendirdik."

Teknik direktör Selçuk Şahin ile yollarını ayıran Eyüpspor, ligde oynadığı 8 maçta 5 puan topladı ve 16. sırada yer aldı.
ÖNCEKİ HABERLER
Eski CHP Genel Başkanı hastaneye kaldırıldı!
Eski CHP Genel Başkanı hastaneye kaldırıldı!
2025 Nobel Kimya Ödülü'nü kazanan 3 isim belli oldu
2025 Nobel Kimya Ödülü'nü kazanan 3 isim belli oldu
Güllü'nün ölümüyle ilgili yeni gelişme! Rapor hazırlanacak
Güllü'nün ölümüyle ilgili yeni gelişme! Rapor hazırlanacak
Maliye düğmeye bastı! Fahiş emlak vergisi krizi büyüyor
Maliye düğmeye bastı! Fahiş emlak vergisi krizi büyüyor
'Süreç Komisyonu'nun 14. toplantısı başladı
'Süreç Komisyonu'nun 14. toplantısı başladı
Burhanettin Duran'dan İsrail'in alıkoyduğu Türk aktivistlerle ilgili açıklama
Burhanettin Duran'dan İsrail'in alıkoyduğu Türk aktivistlerle ilgili açıklama
Yumurta, peynir ya da sebze değil meğer en sağlıklısı...
Yumurta, peynir ya da sebze değil meğer en sağlıklısı...
Kassam Tugayları İsrail askerlerinin olduğu 2 cipi roketlerle vurdu
Kassam Tugayları İsrail askerlerinin olduğu 2 cipi roketlerle vurdu
1990 Aksa katliamının 35'inci yılında yine Mescid-i Aksa'yı bastı
1990 Aksa katliamının 35'inci yılında yine Mescid-i Aksa'yı bastı
Rus basınında Türkiye tehlikesi! Rus gazına bağımlılık azalıyor...
Rus basınında Türkiye tehlikesi! Rus gazına bağımlılık azalıyor...
Ataşehir'de bir fabrikada çıkan yangına müdahale ediliyor
Ataşehir'de bir fabrikada çıkan yangına müdahale ediliyor
İspanyol aktivist İsrailli görevliyi ısırdı iddiası mahkeme kararını verdi
İspanyol aktivist İsrailli görevliyi ısırdı iddiası mahkeme kararını verdi