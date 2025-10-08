Emre Belözoğlu Eyüpspor ile anlaştı mı? Resmi açıklama geldi

ANTALYASPOR Teknik direktörlüğü görevinden istifa eden Emre Belözoğlu'nun Eyüpspor ile anlaştığı söylendi. Eyüpspor'dan resmi açıklama geldi. Eyüpspor Asbaşkanı Fatih Kulaksız, teknik direktör arayışları kapsamında adı geçen Emre Belözoğlu iddialarının gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Eyüpspor'da Selçuk Şahin'in görevinden istifa etmesi sonrası teknik direktör arayışı devam ediyor. Antalyaspor'dan istifa eden Emre Belözoğlu'nun Eyüpspor ile anlaştığı iddia edildi.

İstanbul ekibinde asbaşkan Fatih Kulaksız, Emre Belözoğlu iddialarıyla ilgili konuştu. Fatih Kulaksız'ın açıklamaları şöyle:

-"Emre Belözoğlu ile ilgili bir çalışmamız yok. Bizim hafta başından beri yaptığımız çalışmalar var. Birçok teknik adam değerlendirdik.

YABANCI TEKNİK ADAM BAKIYORUZ

-Şu an itibarıyla önceliğimizin yabancı teknik direktör olduğunu söyleyebilirim. Bu noktada çok bilgi kirliliği olduğu için sosyal medyada, açıklama gereği hasıl oldu. İlk tercihimiz yabancı hoca, kesin olmamakla beraber. Van Bommel listemizdeki isimlerden biriydi ancak gerçekleşme ihtimali çok yüksek değil ama değerlendirdik."