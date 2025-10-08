BIST 10.754
Kassam Tugayları İsrail askerlerinin olduğu 2 cipi roketlerle vurdu

Hamas’ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze Şeridi’nin güneyindeki Han Yunus kentinde dün İsrail’e ait askeri araçlara saldırı düzenlediklerini ve saldırı sonucunda İsrail askerleri arasında ölü ve yaralılar olduğunu açıkladı.

Kassam Tugaylarından yapılan yazılı açıklamada, kentin güneyinde Hummer tipi 2 cipin "Yasin 105" tipi roketlerle vurulduğu, saldırıda cipteki askerlerden ölen ve yaralananlar olduğu belirtildi.

Açıklamada, saldırı yapılan bölgede tahliye için alçalan İsrail askeri helikopterlerinin görüldüğü bilgisi paylaşıldı.

Kassam'dan yapılan diğer açıklamada da mensuplarının dün, Gazze kentinin kuzey batısındaki Mekkusi bölgesindeki bir askeri birliği de havan mermisi ile hedef aldığı kaydedildi.

