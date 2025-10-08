BIST 10.835
Bülent Ersoy'dan şok eden gaf! Sahnede küfür etti

Türk sanat müziğinin usta ismi Bülent Ersoy, bu kez sesiyle değil, sahnede ettiği sözlerle gündemde. Şarkı söylediği sırada aniden kendisine küfür eden "Diva", salondaki şaşkın bakışlara aldırmadan performansına devam etti. O anlara ait görüntüler kısa sürede sosyal medyada dolaşıma girdi.

Türk sanat müziğinin efsane ismi Bülent Ersoy, yıllardır sahnede sergilediği güçlü sesi ve renkli kişiliğiyle adından söz ettiriyor. Her konserinde esprili tavırlarıyla dinleyicilerini güldüren ve sesiyle kulakların pasını silen "Diva", bu kez bambaşka bir nedenle gündemde.

Son konserinde şarkı söylediği sırada yaşanan anlar, izleyicileri şaşkına çevirdi. Ersoy, performansı sırasında bir anda kendisine küfür ederek sahnesine devam etti. Salondaki hayranları kısa bir sessizlik yaşarken, sanatçının bu tepkisi karşısında şaşkınlığını gizleyemedi.

"ANLAMSIZ BİR ÇIKIŞ"

Olayın hemen ardından Ersoy'un, hiçbir şey olmamış gibi gülümseyerek şarkısını söylemeye devam ettiği görüldü. O anlar, dinleyiciler tarafından cep telefonu kameralarına kaydedildi ve kısa sürede sosyal medyada yayıldı. +18 içerik uyarısıyla paylaşılan video, kısa sürede binlerce kez izlendi, yorum yağmuruna tutuldu.

Kimileri sanatçının bu tavrını "sahne doğallığı" olarak görürken, kimileri "anlamsız bir çıkış" olarak değerlendirdi.

