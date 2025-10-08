Bakan Kurum Cenevre'de Türkiye'nin inşa tecrübesini anlattı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Cenevre’de Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu’nun Bakanlar Toplantısı’nda Türkiye’nin inşa tecrübesini, sosyal konut projeleri ve asrın felaketinin ardından 11 ilde devam eden çalışmaları örnek göstererek anlattı. Bakan Kurum, “Türkiye Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü liderliği, özel sektörünün gücüyle, yine kamu tecrübesi ve bankacılık deneyimiyle dostlarının her zaman yanındadır.'' dedi.

Abone ol

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu'nun (BM AEK) Kentsel Kalkınma, Konut ve Arazi Yönetimi Komitesi'nin 86'ncı Oturumu kapsamında BM Cenevre Ofisi'nde düzenlenen "Konut Uygunluğu ve Sürdürülebilirlik" başlıklı toplantısına katıldı. Bakan Kurum, toplantıda Türkiye’nin hayata geçirdiği sosyal konut projeleri, kentsel dönüşüm çalışmaları, afet konutları ve 11 ilde devam eden asrın inşa seferberliğinin anlatıldığı görüntüler eşliğinde sunum yaptı.

“DEPREMİN HEMEN ARDINDAN 15 GÜN İÇİNDE İLK TEMELLERİMİZİ ATTIK”

“Türkiye yaşanabilir çevre, iklim değişikliğiyle mücadele ve sürdürülebilir şehirciliğe dair konularda samimiyetini sadece temenniler boyutunda bırakan bir ülke değildir.” ifadesini kullanan Bakan Kurum, deprem bölgesindeki çalışmaları örnek göstererek şunları söyledi: ''Bildiğiniz gibi 2023 yılında 14 milyon vatandaşımızı etkileyen büyük bir deprem yaşadık. Depremin hemen ardından 15 gün içinde ilk temellerimizi attık ve 45 gün sonra ilk konutlarımızın anahtarlarını depremzede kardeşlerimize teslim ettik. Bugün geldiğimiz aşamada saatte 23, günde 550 konut üreten ve dünyada eşi benzeri az görülecek bir hızla yeniden inşa sürecini yürütüyoruz. Bu kararlı çalışmalarımız sayesinde 300 bin konutumuzu depremzede kardeşlerimize teslim ettik ve yıl sonu söz verdiğimiz 453 bin konutun inşaat faaliyetleri de olanca hızıyla devam etmektedir.''

DÜNYANIN EN BÜYÜK ÖLÇEKLİ YENİDEN İNŞA SÜRECİ

Deprem bölgesindeki konut projelerinde çevreci altyapının, kaliteli ulaşımın, sosyal donatıların, erişilebilirliğin ve sürdürülebilirliğin de planlanıp hayata geçirildiğinin altını çizen Bakan Kurum, “Dünyanın en saygın uzmanları tarafından asrın felaketi olarak nitelendirilen bir afeti dünyanın en büyük ölçekli yeniden inşa sürecine dönüştürme başarısını iki şeye borçluyuz. Bunlardan birincisi, devletimizin kararlılığı, milletimizin ise devletine olan sarsılmaz güvenidir. Diğeri ise yapı sektörümüzün engin tecrübesi, Toplu Konut İdaresi ve Emlak Konut Genel Müdürlüğümüzün yüksek hızı, kaliteli personel yapısı ve özgüvenidir” dedi.

“45 TÜRK ŞİRKETİ DÜNYANIN EN BÜYÜK 250 MÜTEAHHİTLİK ŞİRKETİ ARASINDA”

Bakan Kurum, Türkiye’nin dünya ölçeğindeki etkinliğini rakamlarla dile getirdi: ''Türk yapı sektörümüz Türkiye'de ve dünyada saygın ve önemli işlere imza atmaktadır. Bu itibarla dünyanın en büyük 250 uluslararası müteahhitlik şirketi arasında 45 Türk şirketi yer almaktadır. Şu ana kadar 135 ülkede 503 milyar dolar değerinde 12 bin 100 projeye imza attık. Hala küresel ölçekte bu faaliyetlerimizin sayısını arttırmaya, sadece Türkiye'nin değil, dünyanın yaşam kalitesi için çalışmaya devam ediyoruz.''

“500 BİN SOSYAL KONUT PROJEMİZİ BAŞLATTIK”

Bakan Kurum sunumunda Türkiye’nin 20 yılı aşkın süredir başarıyla hayata geçirdiği sosyal konut projelerini örnek gösterdi: ''Türkiye 2012 yılında başlattığı kentsel dönüşüm seferberliğiyle bugüne kadar 2 milyon 317 bin konutun dönüşümünü sağlamış ve olanca hızla, insan merkezli bakış açısıyla bu konutları dönüştürmüştür. Geçen çeyrek asra baktığımızda; Toplu Konut İdaremiz tam 1 milyon 700 bin sosyal konut üretmiş ve 5 milyon dar gelirli vatandaşımıza alt yapısıyla sosyal donatısıyla bu güvenli barınma imkanını sunmuştur. Bugün halen sosyal konut projelerinde 20 yıla varan ödeme planlarıyla düşük ve orta gelirli vatandaşlarımıza yine ev sahibi yapmak için çalışmalarımızı yürütüyoruz. Şimdi de yine hiç konutu olmayan vatandaşlarımızı uygun fiyatlarla ev sahibi yapmak için yeni 500 bin sosyal konut projemizi başlattık. Kurduğumuz bu karma sistemle bir yandan düşük taksitli satışlarla mülkiyet imkanı sunuyor, bir yandan da yeni geliştirdiğimiz kiralık konut modelimizle herkes için erişim kolaylığı sağlıyoruz. Biz bu projeleri birer barınma politikası olarak tasarlamıyoruz. Aynı zamanda afetlere dirençliliğin, erişilebilir barınma imkanlarının ve yine sosyal adaletin en somut yansımaları olarak görüyoruz.''

“TÜRKİYE YAPICI BİR AKTÖR OLMAYA HAZIR”

Türkiye’nin bu alandaki tecrübelerini diğer ülkelerle ortaklaşa gerçekleştirilecek projelerde de sunmaya hazır olduğunu vurgulayan Bakan Kurum, “Türkiye, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü liderliği, özel sektörünün gücüyle, yine kamu tecrübesi ve bankacılık deneyimiyle dostlarının her zaman yanındadır. Bilhassa erişilebilir konut üretimine dair her türlü ortaklık arayışına cevap vermeye, her konuda yapıcı bir aktör olmaya hazırdır.” diye konuştu.

“TÜRKİYE CUMHURİYETİ DAİMA MAZLUMLARININ YANINDA”

Bakan Kurum konuşmasını Gazze’deki soykırıma dikkat çekerek tamamladı: ''İsrail'in uyguladığı soykırıma maruz kalan Gazze'de ve savaşlar nedeniyle acılar çeken tüm coğrafyalarda akan kanın durması, gözyaşının bir an önce son bulmasını yürekten temenni ediyorum. Türkiye Cumhuriyeti'nin 86 milyon vatandaşıyla daima mazlumlarının yanında durduğunu ve tüm gücüyle de zalimlerin karşısında saf tuttuğunu sizlerin huzurunda bir kez daha beyan ediyorum.''