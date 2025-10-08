BIST 10.821
İsrail, El Halil'deki Harem-i İbrahim Camisi'ni iki gün süreyle kapattı

İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kentindeki Harem-i İbrahim Camisi'ni iki gün süreyle kapattığı bildirildi.

Filistin Vakıflar ve Din İşleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, İsrail ordusunun Yahudi bayramlarını gerekçe göstererek Çarşamba ve Perşembe günleri olmak üzere iki gün boyunca ibadet edenlerin caminin koridorları, avluları ve bölümleri dahil olmak üzere tamamına girişine kapattığı belirtildi.

El Halil Vakıflar Genel Müdürü Emced Kerce, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail makamlarının camiyi Sukot (Çardaklar) Bayramı sebebiyle, kutlamalarını güvence altına almak bahanesiyle kapatma kararına tepki gösterdi.

Kerce, bunu caminin kutsallığına açık bir saldırı ve Müslümanların ibadet yerlerine erişim hakkına yönelik "provokatif bir ihlal" olarak nitelendirdi.

İsrail ordusu Yahudi bayramlarını gerekçe göstererek El-Halil’in Eski Şehir bölgesindeki Cabir, Selayime ve Vad el-Hasin mahallelerinde iki gündür sokağa çıkma yasağı uyguluyor.

Yahudilerin üç büyük bayramının sonuncusu kabul edilen Sukot (Çardaklar) Bayramı, bu sene 6 Ekim'de başladı ve bir hafta sürecek.

Yahudi inancına göre, Sukot Bayramı, İsrailoğulları'nın çölde geçici barınaklarda yaşayarak dolaştığı kırk yılı temsil ediyor. İbranice "Suka" kelimesinin çoğulu Sukot, "çardaklar" anlamına geliyor ve "geçici barınaklara" gönderme yapmak için kullanılıyor.

