ATO Başkanı Baran, TOBB "Türkiye 100" listesine giren Ankara firmalarıyla buluştu

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Ankara firmalarının "Türkiye 100" listesinde başarıyla yer almasından büyük gurur duyduklarını belirterek, "Ülkemizin en hızlı büyüyen bu 100 şirketinin ortalama ciro büyümesi yüzde 1644 olarak gerçekleşerek, milli gelir artışının 6 katı bir performansa ulaştı." ifadesini kullandı.

Odadan yapılan açıklamaya göre, Baran, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) öncülüğünde, Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) ve TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi (TOBB ETÜ) işbirliğiyle hazırlanan, ülkenin en hızlı büyüyen şirketlerinin belirlendiği "Türkiye 100" listesinde yer alan 24 Ankara firmasıyla, ATO ev sahipliğindeki programda bir araya geldi.

Programın açılışında konuşan Baran, Ankara firmalarının "Türkiye 100" listesinde başarıyla yer almasından büyük gurur duyduklarını belirterek, "2021-2023 dönemini kapsayan, bu yılki Türkiye 100 listesinde, 25 farklı ilimizden, 34 ayrı sektörden 100 şirket yer aldı. Ülkemizin en hızlı büyüyen bu 100 şirketinin ortalama ciro büyümesi yüzde 1644 olarak gerçekleşerek, milli gelir artışının 6 katı bir performansa ulaştı. Başkentimiz, 24 şirket ile listenin en başına yerleşti. 8'i de en hızlı büyüyen ilk 10 şirket arasında yer aldı." değerlendirmesinde bulundu.

"Listedeki şirketlerimiz, iş dünyamıza örnek teşkil ediyor"

Baran, belirsizliklerle dolu küresel ekonomide, şirketlerin elde ettiği başarının önemine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Listede yer alan şirketlerimiz sadece başkentimizin değil, ülkemizin üretim ve ticaret gücünü, vizyonunu ve girişimcilik kapasitesini sergiliyor. Yeni girişimleri cesaretlendiriyor, yol gösteriyor, genç girişimcilerimize ve iş dünyamıza örnek teşkil ediyor. Ülkemizin kalkınmasına, istihdamına, ihracatına katkı sağlıyor. Marifet iltifata tabidir, bu başarıyı sizlerle birlikte kutlamaktan onur duyuyorum."

Programda, Türkiye 100 listesinde yer alan firmalara, ATO tarafından Tarım ve Orman Bakanlığı, Orman Genel Müdürlüğü ve Ağaçlandırma Dairesi işbirliğiyle Çanakkale'de oluşturulan "Geleceğe Nefes Hatıra Ormanı"nın fidan sertifikaları da takdim edildi.

