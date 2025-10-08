Aksa Enerji'nin 2026'da 10 yeni projeyi devre alıyor

Aksa Enerji, gelecek yıl 10 yeni projeyi devreye alarak 975 megavatlık ek kurulu güç oluşturmayı hedefliyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Aksa Enerji, Four Seasons Bosphorus'ta düzenlediği "Analist Toplantısı"nda orta vadeli hedeflerini paylaştı.

Şirket üst yönetiminin ev sahipliğinde gerçekleşen toplantıda, enerji sektöründeki dönüşümün yarattığı yeni fırsatlar, global genişleme stratejisi ve finansal projeksiyonlar masaya yatırıldı. Aktif yatırım döngüsünü 2023'ten bu yana sürdüren Aksa Enerji, son üç yılda 900 milyon dolar tutarında yatırımı başarıyla hayata geçirdi.

Toplam 7 ülkedeki 11 santral operasyonu ve 3 bin megavatı aşan kurulu gücüyle Aksa Enerji, 2026'da eş zamanlı olarak 10 projeyi devreye alarak toplamda 975 megavatlık yeni kurulu gücü portföyüne kazandırmayı hedefliyor. Bu yatırımlar Orta Asya, Afrika ve Türkiye'de gerçekleştirilecek.

2026'da Gana, Kazakistan, Gabon ve Senegal'de toplam 724 megavat kapasite doğal gaz santrallerini ticari işletmeye alacak şirket, aynı dönemde Türkiye'de toplamda 251 megavatlık 5 farklı yenilenebilir enerji yatırımlarını hayata geçirecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Aksa Enerji Yönetim Kurulu Başkanı ve Üst Yöneticisi Cemil Kazancı, şirketin güçlü vizyonu doğrultusunda, faaliyet gösterilen her coğrafyada katma değerli projelere imza atıldığını belirterek, "2024'te açıkladığımız projelerin tümü planlanan takvime uygun ilerliyor. Söz verdiğimiz gibi Özbekistan Talimercan Doğal Gaz Santralimizi tam kapasiteyle rekor sürede devreye aldık. 2026 ise aynı anda 10 projemizi ticari işletmeye aldığımız bir yıl olacak. Böylece kurulu gücümüzü 4 gigavata, 2027 ve 2028 yatırımlarımızla birlikte ise toplam kurulu gücümüzü 5 gigavata çıkaracağız." ifadelerini kullandı.

Kazancı, Aksa Enerji'nin halihazırda 7 ülkede yürüttüğü operasyonları 10 ülkeye genişleteceklerini, santral sayısını ise 20'ye çıkaracaklarını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Bu projelerin önemli bir bölümü garantili gelir yapısına sahip olacak ve şirketimizin karlılığını güçlü biçimde destekleyecek. 2028 itibarıyla FAVÖK'ümüzü (faiz, amortisman ve vergi öncesi) 2024'e kıyasla üç katına, 660 milyon dolara çıkarmayı, marjımızı ise yüzde 24'ten yüzde 42'ye yükseltmeyi hedefliyoruz. 2026'dan itibaren FAVÖK'ümüzün yüzde 90'ı garantili yabancı para kontratlar ya da YEKDEM mekanizmasıyla korunaklı hale gelecek. Bu atılımları hem bugünün hem de yarının enerjisini şekillendirmek üzere kararlılıkla hayata geçiriyoruz. Aksa Enerji olarak, teknolojiye dayalı, finansal olarak güçlü ve toplumsal ve çevresel açıdan sorumlu bir enerji şirketi olmanın gerekliliklerini yerine getiriyor, enerjideki dönüşümün küresel liderlerinden biri olmayı hedefliyoruz."

Aksa Enerji'nin yeni dönem yatırımlarının önemli kısmı, yenilenebilir enerji projeleri ve daha düşük karbon salımı olan doğal gaz santralleri olacak. Şirket, Türkiye'nin ilk depolamalı yenilenebilir enerji üretim lisansını alarak bu alandaki öncü pozisyonunu güçlendirirken 2026'da 5'ini devreye almak üzere 11 ilde 14 farklı yatırıma imza atmaya hazırlanıyor.

Aksa Enerji'nin hayata geçirdiği "Project Nexus" adlı dijital dönüşüm yatırımıyla şirketin 7 ülkedeki 11 santral SAP S/4HANA tabanlı dijital altyapı altında entegre ediliyor. 2026'da tamamlanması hedeflenen bu dönüşümle birlikte operasyonel süreçler sadeleştiriliyor, karar alma süreçleri hızlanıyor ve şirket genelinde daha çevik ve entegre bir yapı inşa ediliyor.

Aksa Enerji, dijitalleşen organizasyonu, genişleyen küresel ağı, sağlam finansal yapısı ve güçlü enerji yatırımlarıyla sektörün geleceğinde öncülüğü üstlenmeyi hedefliyor.

