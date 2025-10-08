BIST 10.845
DOLAR 41,71
EURO 48,47
ALTIN 5.418,03
HABER /  POLİTİKA

MHP'den Özgür Özel'e şok ayar! Hadi ordan bize parmak sallayanın parmağını...'

MHP'den Özgür Özel'e şok ayar! Hadi ordan bize parmak sallayanın parmağını...'

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, Bahçeli'ye yönelik cevabında Sinan Ateş suikastını sanıklarından MHP'li avukat Serdar Öktem cinayetine işaret eden Özür Özel'e sert sözlerle yanıt verdi.

Abone ol

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, belediye başkanları hakkında Erdoğan ve Bahçeli tarafından sık sık dile getirilen 'rüşvet, yolsuzluk' iddialarına dün grup kürsüsünden yanıt vermişti.

Özel, Şişli'de aracında uzun namlulu silahlarla vurularak öldürülen MHP'li avukat Serdar Öktem cinayetine değinerek Bahçeli'ye hitaben "Konuşmayan bir tek sensin MHP'li. Hak etmediğimi duyarsam hak ettiğini duyarsın" demişti. Özel'in sözlerine MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın'dan yanıt geldi.

HADSİZ ÖZGÜR ÖZEL

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Yalçın, "Hadsiz Özgür Özel'e cevap. CHP'nin başı Özgür Özel kürsüde pürhiddet ve sinirden titreyerek konuşurken, MHP'ye parmak salladı. Üstelik tehdit dili kullandı. Bununla da yetinmeyip masumiyeti ispatlanmış insanlara yine alçakça suç isnadında bulundu. İnsan onu dinlerken; ne kadar yetersiz ve çaresiz, bir o kadar da kalibresi düşük ve liyakatsiz bir politikacı olduğunu ibretle görüyor. Aşırı hiddet ve kontrolsüz asabiyet, bir politikacı için zaaf ve temsilde ehliyetsizlik işaretidir. Özel, genel başkanlık kalıbının adamı değil. Dokuzluk tabanca şarjörüne düşmüş 6,35'lik saçma gibi tıngırdıyor" dedi.

"TEHDİT BİZE SÖKMEZ"
Genel Başkanları ve partilerine yönelik edepsiz ve saygısız hareketleri görmezden gelemeyeceklerini belirten Semih Yalçın, şöyle devam etti:

- Özgür Özel iyi bilsin ki Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'ye ve partimize yönelik hadsiz, edepsiz ve saygısız hareketleri görmezden gelmeyiz. Kürsüden efelenmelere, sahte yiğitliklere pabuç bırakmayız. Tehdit dili, parmak sallama vesaire bize sökmez.

- Bizi tehdit edene anladığı dilden karşılık vererek haddini bildirir, parmak sallayanın parmağını mukabil kelamla gözüne sokarız.

-Özgür efendi, sürekli topu taca atacağına, CHP'li belediyelerin mali kanallarını kirli para ve rüşvet kanalizasyonuna çeviren hırsızları, parti içindeki hasımlarından önce bizzat ifşa edip temizlesin.

- Özgür Özel'in milli iradeden dem vurması da pek gülünç. Kayyum atanan veya soruşturma altındaki CHP'li belediyelerde milli iradenin yerini 'kayme iradesinin aldığı çoktan ayyuka çıktı. Özel'in bize 'Hodri meydan' demesini ciddiye bile almıyor, 'Hadi oradan hadi oradan' diyoruz.

ÖNCEKİ HABERLER
Batı Karadeniz için fırtına uyarısı yapıldı!
Batı Karadeniz için fırtına uyarısı yapıldı!
Fenerbahçe'ye ara transfer döneminde bomba isimle geliyor! Transfer listesi sızdı
Fenerbahçe'ye ara transfer döneminde bomba isimle geliyor! Transfer listesi sızdı
Ronaldo futbolu bırakacağını tarihi açıkladı! Dolu bir şekilde ayrılacağım...'
Ronaldo futbolu bırakacağını tarihi açıkladı! Dolu bir şekilde ayrılacağım...'
Sınırda büyük uyuşturucu operasyonu: Piyasa değeri 4,3 milyar lira
Sınırda büyük uyuşturucu operasyonu: Piyasa değeri 4,3 milyar lira
Erdoğan'dan Halkbank açıklaması! 'O iş bizim için bitmiştir'
Erdoğan'dan Halkbank açıklaması! 'O iş bizim için bitmiştir'
Gözaltına alınan İrem Derici cephesinden ilk açıklama geldi...
Gözaltına alınan İrem Derici cephesinden ilk açıklama geldi...
Antalya'da denizde erkek cesedi bulundu
Antalya'da denizde erkek cesedi bulundu
Vakıf Katılım'dan 500 milyon dolarlık ilave ana sermaye niteliğinde sukuk ihracı
Vakıf Katılım'dan 500 milyon dolarlık ilave ana sermaye niteliğinde sukuk ihracı
Eylül ayında hangi yatırım aracı kazandırdı?
Eylül ayında hangi yatırım aracı kazandırdı?
Hamas'tan müzakereler için 'olumlu gelişmeler yaşanıyor' açıklaması
Hamas'tan müzakereler için 'olumlu gelişmeler yaşanıyor' açıklaması
Gözaltına alınan Meriç Aral bebeğini beslemek için süt pompası istedi...
Gözaltına alınan Meriç Aral bebeğini beslemek için süt pompası istedi...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar Gazze'de Türk askeri, resepsiyondaki fotoğraf enflasyon...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar Gazze'de Türk askeri, resepsiyondaki fotoğraf enflasyon...