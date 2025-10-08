BIST 10.845
Hamas'tan müzakereler için 'olumlu gelişmeler yaşanıyor' açıklaması

Hamas Siyasi Büro Başkanının medya danışmanı Tahir en-Nunu, İsrail heyetiyle yürütülen dolaylı müzakerelerde, anlaşma sürecinde olumlu gelişmeler yaşandığını belirtti.

Nunu, yaptığı yazılı açıklamada, Mısır’ın Şerm eş-Şeyh kentinde sürdürülen müzakerelerde, Hamas heyetinin “gereken sorumluluk ve yapıcı tutumu sergileyerek, anlaşmanın tamamlanması yönünde gerekli ilerlemeyi sağlamak için çaba gösterdiğini” ifade etti.

Açıklamada, arabulucuların ateşkesin uygulanması önündeki tüm engelleri kaldırmak için yoğun çaba gösterdiği ve “tüm taraflar arasında iyimser bir hava hâkim olduğu” dile getirildi.

Müzakerelerde, saldırıların tamamen sona erdirilmesi, İsrail güçlerinin Gazze’den çekilmesi ve esir takasının uygulanma mekanizmaları üzerinde durulduğu kaydedildi.

Nunu, “Üzerinde mutabık kalınan kriter ve sayılara göre serbest bırakılacak esirlerin listeleri karşılıklı olarak müzakere edildi” bilgisini paylaştı.

Açıklamaya göre, tüm tarafların ve arabulucuların katılımıyla dolaylı müzakereler bugün de devam ediyor.

