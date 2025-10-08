BIST 10.871
Eşini telefonuna 'tombik' diye kaydetti! Maddi tazminat cezası aldı

Uşak’ta bir boşanma davasında mahkeme, eşini telefon rehberine “tombik” diye kaydeden kocayı ağır kusurlu buldu. Yargıtay da kararı onayladı. Hakimler, bu hitabın kadının onurunu kırdığını ve kişilik haklarını zedelediğini belirterek, kocanın maddi ve manevi tazminat ödemesine hükmetti.

Uşak'ta yaşanan olayda genç kadın, eşinin kendisini telefon rehberine “tombik” şeklinde kaydettiğini fark etti. Bu durumu aşağılayıcı bulduğunu belirten kadın, boşanma davası açtı. Mahkeme, söz konusu hitabın küçük düşürücü nitelikte olduğuna karar vererek, kocayı ağır kusurlu saydı.

YARGITAY KARARINI EMSAL GÖRDÜ!
Dosya temyize taşındı. Yargıtay, yerel mahkemenin kararını onadı. Kararda, eşine “şişko”, “tombul” veya “tombik” gibi ifadelerle hitap etmenin kişinin toplum içindeki saygınlığını zedeleyebileceği, bu nedenle boşanma ve tazminat sebebi sayılabileceği vurgulandı.

"ONUR KIRICI"
Uzmanlar, benzer ifadelerin mesajlaşmalarda veya telefon kayıtlarında yer alması halinde bunların delil olarak kullanılabileceğini belirtiyor. Eğer söz konusu hitaplar tanıklarca doğrulanabiliyorsa, mağdur eşin kişilik haklarının ihlal edildiği kabul edilip tazminat kararı verilebiliyor.

(Kaynak : Ekol Tv)

