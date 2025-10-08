Meloni'ye çok ağır suçlama! Herkes biliyor diye kendini savundu ama...

İtalya Başbakanı Meloni ile Savunma ve Dışişleri bakanları hakkında İsrail'in Gazze Şeridi'nde işlediği soykırım suçuna ortak oldukları iddiasıyla Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne (UCM) şikayette bulunuldu. Meloni, duruma şaşırdığını belirterek İtalya'nın 7 Ekim'den sonra İsrail'e yeni silah sevkiyatı yapmadığını hatırlattı.

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne (UCM) şikayet edildi. Meloni, kendisi ve Savunma Bakanı Guido Crosetto ile Dışişleri Bakanı Antonio Tajani hakkında İsrail'in Gazze Şeridi'nde işlediği soykırım suçuna ortak oldukları iddiasıyla UCM'ye şikayette bulunulduğu bilgisini paylaştı.

Meloni, şikayet edilenler arasında İtalyan havacılık ve savunma şirketi Leonardo'nun Genel Müdürü Roberto Cingolani'nin de olabileceğini aktardı.

Meloni, "Dünyada veya tarihte buna benzer başka bir vaka olduğunu sanmıyorum" ifadelerini kullanarak şikayeti kimin veya kimlerin yaptığı hakkında ayrıntı vermedi.

İsrail'e yeni silah sevkiyatı durdurduk

Meloni, hakkındaki soykırıma ortak olma suçlamasına şaşırdığını çünkü herkesin İtalya'nın 7 Ekim'den sonra İsrail'e yeni silah sevkiyatı yapmadığını bildiğini söyled