BIST 10.791
DOLAR 41,71
EURO 48,48
ALTIN 5.407,53
HABER /  DÜNYA

Meloni'ye çok ağır suçlama! Herkes biliyor diye kendini savundu ama...

Meloni'ye çok ağır suçlama! Herkes biliyor diye kendini savundu ama...

İtalya Başbakanı Meloni ile Savunma ve Dışişleri bakanları hakkında İsrail'in Gazze Şeridi'nde işlediği soykırım suçuna ortak oldukları iddiasıyla Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne (UCM) şikayette bulunuldu. Meloni, duruma şaşırdığını belirterek İtalya'nın 7 Ekim'den sonra İsrail'e yeni silah sevkiyatı yapmadığını hatırlattı.

Abone ol

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne (UCM) şikayet edildi. Meloni, kendisi ve Savunma Bakanı Guido Crosetto ile Dışişleri Bakanı Antonio Tajani hakkında İsrail'in Gazze Şeridi'nde işlediği soykırım suçuna ortak oldukları iddiasıyla UCM'ye şikayette bulunulduğu bilgisini paylaştı.

Meloni, şikayet edilenler arasında İtalyan havacılık ve savunma şirketi Leonardo'nun Genel Müdürü Roberto Cingolani'nin de olabileceğini aktardı.

Meloni, "Dünyada veya tarihte buna benzer başka bir vaka olduğunu sanmıyorum" ifadelerini kullanarak şikayeti kimin veya kimlerin yaptığı hakkında ayrıntı vermedi.

İsrail'e yeni silah sevkiyatı durdurduk

Meloni, hakkındaki soykırıma ortak olma suçlamasına şaşırdığını çünkü herkesin İtalya'nın 7 Ekim'den sonra İsrail'e yeni silah sevkiyatı yapmadığını bildiğini söyled

ÖNCEKİ HABERLER
Kütahya'da kaygan yolda facia: Karı koca öldü
Kütahya'da kaygan yolda facia: Karı koca öldü
Mahkumları heyecanlandıran açıklama! Genel af mı çıkıyor? İdam detayı
Mahkumları heyecanlandıran açıklama! Genel af mı çıkıyor? İdam detayı
Valilik karar verdi! İmitasyon altın satışı yasaklandı
Valilik karar verdi! İmitasyon altın satışı yasaklandı
İstanbul'da DEAŞ operasyonunda 6 zanlı yakalandı
İstanbul'da DEAŞ operasyonunda 6 zanlı yakalandı
Tekirdağ'da direğe çarpan otomobil ikiye bölündü
Tekirdağ'da direğe çarpan otomobil ikiye bölündü
ABD, Suriye'de üst düzey bir El Kaide mensubunu öldürdüğünü duyurdu
ABD, Suriye'de üst düzey bir El Kaide mensubunu öldürdüğünü duyurdu
Anıl Piyancı'dan Antalya Belek Üniversitesi'nde sürpriz konser
Anıl Piyancı'dan Antalya Belek Üniversitesi'nde sürpriz konser
Üsküdar'da mahalle sakinlerinden McDonald's protestosu
Üsküdar'da mahalle sakinlerinden McDonald's protestosu
Gençlerbirliği'nde başkan Osman Sungur istifa etti
Gençlerbirliği'nde başkan Osman Sungur istifa etti
DEM Parti’den Bahçeli’nin İmralı açıklamasına destek
DEM Parti’den Bahçeli’nin İmralı açıklamasına destek
Çeşme açıklarında 7’si çocuk 35 yakalandı
Çeşme açıklarında 7’si çocuk 35 yakalandı
Eski milletvekili Hüseyin Kocabıyık tutuklandı
Eski milletvekili Hüseyin Kocabıyık tutuklandı