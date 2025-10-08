BIST 10.735
DOLAR 41,71
EURO 48,66
ALTIN 5.343,76
HABER /  POLİTİKA

DEM Parti’den Bahçeli’nin İmralı açıklamasına destek

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin “Komisyon İmralı’ya gitsin” açıklaması siyasette geniş yankı buldu. DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, Bahçeli’nin sözlerini süreci başlatacak nitelikte bir adım olarak değerlendirerek, komisyonun Öcalan’la görüşmesinin önemli bir gelişme olacağını ifade etti.

Abone ol

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin hem ‘Komisyon İmralı'ya gitsin’ ifadesi hem de ‘İmralı, SDG/YPG'ye de silah bırakma çağrısı yapması" yönünde ifadeleri siyasetin gündemindeydi. DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, Bahçeli'nin o sözlerini değerlendirdi.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, MHP lideri Devlet Bahçeli’nin ‘Komisyon İmralı’ya gitsin’ sözlerini böyle yorumladı:

“Sayın Bahçeli’nin grupta yaptığı komisyonla ilgili konuşma gerçekten çok önemli bir konuşmaydı bu süreci başlatan bir yaklaşıma denk düşen uygun düşen konuşmaydı.”

Hatimoğulları, “Görüşe katılıyoruz komisyon İmralı’ya gitmelidir, baş muhatap olarak Öcalan’la bu görüşmenin gerçekleşmesi bir eşeğin aşılması bakımından önemli olacaktır” dedi. 

ÖNCEKİ HABERLER
Çeşme açıklarında 7’si çocuk 35 yakalandı
Çeşme açıklarında 7’si çocuk 35 yakalandı
Eski milletvekili Hüseyin Kocabıyık tutuklandı
Eski milletvekili Hüseyin Kocabıyık tutuklandı
Trump'tan Kanada Başbakanı'na şok şaka!
Trump'tan Kanada Başbakanı'na şok şaka!
Galatasaray FIBA Şampiyonlar Ligi'ne galibiyetle başladı
Galatasaray FIBA Şampiyonlar Ligi'ne galibiyetle başladı
İzmir'de pikap ile elektrikli bisiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 ağır yaralı
İzmir'de pikap ile elektrikli bisiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 ağır yaralı
İtalya’dan Baykar’a üst düzey ziyaret
İtalya’dan Baykar’a üst düzey ziyaret
Trump'tan Gazze açıklaması: Herkesin anlaşmaya uymasını sağlayacağız
Trump'tan Gazze açıklaması: Herkesin anlaşmaya uymasını sağlayacağız
MİT Başkanı Mısır'a gidiyor! Türkiye'den ateşkes hamlesi
MİT Başkanı Mısır'a gidiyor! Türkiye'den ateşkes hamlesi
Kayserispor'un ilginç istatistiği! Ya 4-0, ya da...
Kayserispor'un ilginç istatistiği! Ya 4-0, ya da...
İstanbul'da "Uygulama Bazlı Taksi" modeli! 63 taksi plakası daha satıldı
İstanbul'da "Uygulama Bazlı Taksi" modeli! 63 taksi plakası daha satıldı
Selahattin Demirtaş ile ilgili yeni gelişme
Selahattin Demirtaş ile ilgili yeni gelişme
Eski AK Parti milletvekili Hüseyin Kocabıyık tutuklandı eski eşi valiydi ve...
Eski AK Parti milletvekili Hüseyin Kocabıyık tutuklandı eski eşi valiydi ve...