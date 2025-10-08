DEM Parti’den Bahçeli’nin İmralı açıklamasına destek

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin “Komisyon İmralı’ya gitsin” açıklaması siyasette geniş yankı buldu. DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, Bahçeli’nin sözlerini süreci başlatacak nitelikte bir adım olarak değerlendirerek, komisyonun Öcalan’la görüşmesinin önemli bir gelişme olacağını ifade etti.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin hem ‘Komisyon İmralı'ya gitsin’ ifadesi hem de ‘İmralı, SDG/YPG'ye de silah bırakma çağrısı yapması" yönünde ifadeleri siyasetin gündemindeydi. DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, Bahçeli'nin o sözlerini değerlendirdi.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, MHP lideri Devlet Bahçeli’nin ‘Komisyon İmralı’ya gitsin’ sözlerini böyle yorumladı:

“Sayın Bahçeli’nin grupta yaptığı komisyonla ilgili konuşma gerçekten çok önemli bir konuşmaydı bu süreci başlatan bir yaklaşıma denk düşen uygun düşen konuşmaydı.”

Hatimoğulları, “Görüşe katılıyoruz komisyon İmralı’ya gitmelidir, baş muhatap olarak Öcalan’la bu görüşmenin gerçekleşmesi bir eşeğin aşılması bakımından önemli olacaktır” dedi.