Galatasaray FIBA Şampiyonlar Ligi'ne galibiyetle başladı

Galatasaray MCT Technic, FIBA Şampiyonlar Ligi E Grubu ilk hafta maçında konuk ettiği Bosna Hersek ekibi Igokea m:tel'i 94-82 yenerek Avrupa'da sezona galibiyetle başladı.

Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi E Grubu ilk hafta maçında Galatasaray MCT Technic, konuk ettiği Bosna Hersek'in Igokea m:tel ekibini 94-82 yendi.

Sarı-kırmızılılar bu sonucun ardından Avrupa'da sezona galibiyetle başladı.

Maçın en skorer ismi ise Galatasaray'da 26 sayı kaydeden Fabian White JR oldu.

1. Periyot: 21-18

Devre: 43-45

3. Periyot: 72-55

Beş faulle çıkan: 39.32 Lewis (Igokea m:tel)

