Ünlü antranör Emre Belözoğlu istifa etti

Trendyol Süper Lig ekibi Antalyaspor'u çalıştıran teknik direktör Emre Belözoğlu, görevinden istifa etti.

Trendyol Süper Lig temsilcisi Antalyaspor'da flaş bir gelişme yaşandı. Akdeniz ekibinde teknik direktör Emre Belözoğlu istifa etme kararı aldı.

SİNYAL VERMİŞTİ

Emre Belözoğlu, milli ara öncesi oynanan ve 5-2 kaybedilen Rizespor maçının ardından istifa sinyali vermişti. Antalyaspor yönetimi, o maçın ardından 45 yaşındaki teknik adamın istifasını kabul etmemişti.

8 HAFTADA 4 MAĞLUBİYET YAŞADI

Sezon başında da takımdan ayrılma kararı alan ancak Antalyaspor yönetimi değişince tekrar göreve dönen Belözoğlu geride kalan 8 haftada 3 galibiyet, 1 beraberlik, 4 mağlubiyet aldı.

