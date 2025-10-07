Kastamonu'da 4 kişi "deli bal" yedi olanlar oldu

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde "deli bal" yiyen 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

İlçede son iki günde, halk arasında "tutak bal" olarak da bilinen deli baldan tüketen 4 kişi rahatsızlanarak İnebolu Devlet Hastanesine başvurdu.

Tedavileri tamamlanan hastalar taburcu oldu.

Çubuk köyünde deli bal tükettikten sonra rahatsızlanan ve sağlık ekipleri tarafından kaldırıldığı İnebolu Devlet Hastanesi'nde tedavisinin ardından taburcu edilen 60 yaşındaki Hüseyin Arslan, yaşadıklarını AA muhabirine anlattı.

Arslan, sabah aç karnına yarım tatlı kaşığı deli bal yediğini belirterek, "Bir süre sonra kendimi kötü hissetmeye başladım. Önce arka arkaya hapşırık başladı. Sonra ensemden başıma doğru şiddetli ağrı, vücudumda karıncalanma, mide bulantısı oldu. Daha sonra gözüm karardı. Kendimi hastanede buldum. Tedavimi gerçekleştirerek beni sağlığıma kavuşturan hastane doktor ve personeline teşekkür ederim." dedi.

Uzmanlar, Karadeniz bölgesinde arıların orman gülü nektarından yaptığı deli balın zehirlenmelere yol açabildiği ve dikkatli tüketilmesi gerektiği uyarısında bulundu.