Şehir içi hız sınırı! Gani Müjde bu tabelalarla 'bizi öpecekler matmazel' dedi

Yeni trafik düzenlemesinde en dikkat şehir içi hız limitlerindeki aşımlarda uygulanacak cezalar oldu. Bu konuda düzenleme şarttı ancak, uygulama safhasında kent içi tabela sistemi ve mesafe ayarlamaları sıkıntılı. Ünlü senarist Gani Müjde de bu noktaya dikkat çekti ve "Bizi öpecekler matmazel' deyip yeni trafik cezası tablosunu paylaştı.

TÜRKİYE'de yeni trafik düzenlemesi ile özellikle şehir içinde hız sınırlarında net düzenmeler geliyor. Bu düzenlemeler olumlu bulunsa da hem tabela sistemi hem de mesafe ayarlamaları buna uygun hale getirilmeli.

BİZİ ÖPECEKLER...

Senarist Gani Müjde de bu noktaya dikkat çekti ve şunları yazdı:

Bizi öpecekler matmazel... ( Not: Kimse trafik cezalarına karşı değil elbette. Ama burada amaç üzüm yemek değil ; Bağcıyı dövmek gibi geldi bana.

-Yani 11-15 km hız sınırı frene basana kadar geçiliyor bazen. Tabelayı görmek ile frene basmak arasındaki tolere edilecek yerlere bile ceza yazılabiliyor olması kabul edilebilir değil.

-İkincisi ehliyet yanında yoksa kesilen 40 bin törkiş lira ceza nedir ? GBT diye bişey var. tablete bakan bir memur bırakın ehliyeti ayakkabı numaramı bile görebiliyor. Hadi küçük bir ceza koy ama asgari ücretin iki katı ceza 40.000 nedir muhterem ? )