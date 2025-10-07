BIST 10.809
6,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi! Tsunami uyarısı verildi

Okyanusya ülkesi Papua Yeni Gine'de 6,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin ardından "tsunami" uyarısı verildi.

ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumundan yapılan açıklamada, Papua Yeni Gine'de meydana gelen depremin merkez üssünün, Morobe eyaletinin başkenti Lae'nin 26 kilometre batısı-güneybatısı olduğu belirtildi.

Yaklaşık 100 kilometre derinlikte meydana gelen depremin 6,6 büyüklüğünde olduğu ifade edildi.

Depremin ardından "tsunami" uyarısı verildi ancak henüz can ve mal kaybına ilişkin açıklama yapılmadı.

Papua Yeni Gine, dünyadaki depremlerin ve volkanik faaliyetlerin çoğunun meydana geldiği "ateş çemberi" olarak da bilinen Pasifik Deprem Kuşağı'nda yer alıyor.

