GÜNCEL

Emine Erdoğan'dan İsrail'in Gazze'de yaptığı soykırımın ikinci yılına ilişkin paylaşım

Emine Erdoğan'dan İsrail'in Gazze'de yaptığı soykırımın ikinci yılına ilişkin paylaşım

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, İsrail'in Gazze'de yaptığı soykırımın ikinci yılına ilişkin paylaşımında, soykırıma karşı birleşen yüreklerin sesinin daha güçlendiğini belirterek "Yüce Rabbim'den sabırla dimdik duran Filistin halkına ferahlık ve zafer niyaz ediyorum." ifadelerine yer verdi.

Emine Erdoğan, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Gazze'nin iki senede, 20 binden fazlası çocuk olmak üzere 67 bin 160 masumun öldürüldüğü bir mezarlığa, insanlığın vicdanının diri diri gömüldüğü topraklara döndüğünü belirtti.

Gazze'de aşılmadık tek bir ahlaki, hukuki, insani ve etik kırmızı çizgi kalmadığını kaydeden Emine Erdoğan, paylaşımında şunları kaydetti:

"Ahlaki pusulasını kaybetmiş bir devlet, dünyanın gözü önünde Filistin halkını yok etmeye çalışıyor. Lakin zalimin zulmü arttıkça, soykırıma karşı birleşen yüreklerin sesi de daha güçlü yükseliyor. Her coğrafyadan, denizden, karadan, havadan Gazze için harekete geçen gönüllüler, karanlığa ışık tutuyor. Vicdan sahibi herkesi, kalıcı ve adil bir barış sağlanana kadar bu mücadeleye katılmaya, Filistin için tek yürek olmaya davet ediyorum. İsrail saldırılarında şehit edilen Filistinli kardeşlerimizi rahmetle anıyor, Yüce Rabbim'den sabırla dimdik duran Filistin halkına ferahlık ve zafer niyaz ediyorum."

Paylaşımda ayrıca, Emine Erdoğan'ın çeşitli platformlarda Gazze'yle ilgili yaptığı konuşmalardan ve bölgede yaşanan yıkımlardan görüntülerin olduğu bir video da yer aldı.

