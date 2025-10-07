BIST 10.838
DOLAR 41,70
EURO 48,71
ALTIN 5.305,92
HABER /  POLİTİKA

"Türk Devletleri Teşkilatı 12. Zirvesi" başladı! Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan'da

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
"Türk Devletleri Teşkilatı 12. Zirvesi" başladı! Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan'da

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Devlet Başkanları 12. Zirvesi, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in ev sahipliğinde Azerbaycan'ın Gebele şehrinde başladı.

Abone ol

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in ev sahipliğinde Haydar Aliyev Kongre Merkezi'nde düzenlenen zirve öncesinde liderler, aile fotoğrafı için bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, zirvenin düzenlendiği alana gelişinde, Aliyev tarafından karşılandı.

"Türk Devletleri Teşkilatı 12. Zirvesi" başladı! Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan'da - Resim: 0

Burada çekilen aile fotoğrafında Erdoğan ve Aliyev'in yanı sıra Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Türkmenistan Milli Lideri ve Halk Maslahatı Başkanı Gurbangulu Berdimuhammedov, Macaristan Başbakanı Viktor Orban, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve TDT Genel Sekreteri Büyükelçi Kubanıçbek Ömüraliyev da yer aldı.

Fotoğraf çekiminin ardından liderler, "Bölgesel Barış ve Güvenlik" temalı zirvenin yapılacağı salona geçti.

"Türk Devletleri Teşkilatı 12. Zirvesi" başladı! Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan'da - Resim: 1

Zirvede, Gebele bildirisi, TDT+ Formatı Kurulmasına Dair Karar ve TÜRKSOY'un Güçlendirilmesi ve Geliştirilmesine dair Karar imzalanacak.

"Türk Devletleri Teşkilatı 12. Zirvesi" başladı! Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan'da - Resim: 2

ÖNCEKİ HABERLER
Kredi kartı ve kredi borcu olanlar dikkat! Başvuru için son 3 gün
Kredi kartı ve kredi borcu olanlar dikkat! Başvuru için son 3 gün
Süper Lig'de 8 maça çıkmıştı! O hocanın görevine son verildi
Süper Lig'de 8 maça çıkmıştı! O hocanın görevine son verildi
FIFA'dan beklenmeyen karar! Milli takvim değişiyor
FIFA'dan beklenmeyen karar! Milli takvim değişiyor
Avukatın akıllara durgunluk veren ölümü! Gece saatlerinde evinde...
Avukatın akıllara durgunluk veren ölümü! Gece saatlerinde evinde...
Edirne'de 9 ayda 5,5 ton uyuşturucu ele geçirildi
Edirne'de 9 ayda 5,5 ton uyuşturucu ele geçirildi
Selahattin Demirtaş tahliye mi olacak? Şamil Tayyar'dan çok kritik açıklama
Selahattin Demirtaş tahliye mi olacak? Şamil Tayyar'dan çok kritik açıklama
Sahte diploma çetesine yeni operasyon! 125 kişi hakkında gözaltı kararı
Sahte diploma çetesine yeni operasyon! 125 kişi hakkında gözaltı kararı
Bahçeli'den çok konuşulacak çıkış! 'İmralı YPG'ye yeni çağrı yapsın'
Bahçeli'den çok konuşulacak çıkış! 'İmralı YPG'ye yeni çağrı yapsın'
İsrail'in alıkoyduğu aktivist Sümeyye Sena Polat'tan annesine "İyiyim" mesajı
İsrail'in alıkoyduğu aktivist Sümeyye Sena Polat'tan annesine "İyiyim" mesajı
Eski AK Parti milletvekili Hüseyin Kocabıyık gözaltına alındı
Eski AK Parti milletvekili Hüseyin Kocabıyık gözaltına alındı
Dışişleri'nden İsrail'in alıkoyduğu 14 Türk aktivistle ilgili açıklama
Dışişleri'nden İsrail'in alıkoyduğu 14 Türk aktivistle ilgili açıklama
Şehir içi hız sınırı ceza tablosuna bakın! Ali Yerlikaya yeni ceza sistemini duyurdu
Şehir içi hız sınırı ceza tablosuna bakın! Ali Yerlikaya yeni ceza sistemini duyurdu