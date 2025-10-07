BIST 10.838
FIFA'dan beklenmeyen karar! Milli takvim değişiyor

FIFA fikstür yoğunluğunu düzenlemek amacıyla 2026 yılından itibaren Eylül ve Ekim aylarındaki milli araları birleştirmeyi hedefliyor.

FIFA, fikstür yoğunluğu nedeniyle maç takvimlerinde radikal bir değişikliğin altına imza atmaya hazırlanıyor.

Milli araların birleştirilmesini ve liglere sık sık ara verilmemesini planlayan yetkililer, 2026'da devreye girecek bir projeye onay vermeyi planlıyor.

MİLLİ ARALAR UZAYACAK

The Athletic’in haberine göre; FIFA, 2026-2030 dönemi için milli maç takvimini yeniden şekillendirme kararı aldı. Eylül ve ekim aylarında düzenlenen milli araların birleştirilmesi yönünde karar verildi.

Her sonbaharda iki kez verilen milli ara tek sefere düşecek ancak bu ara öncekilerden uzun sürecek. Söz konusu kararın hayata geçmesi halinde kulüpler 3 hafta boyunca liglere mola verecek.

Haberin detayında üç haftalık bu yeni dönemde milli takımların hem daha fazla maç yapabileceği hem de futbolcuların yoğun yolculuk trafiğinde yaşadığı yorgunluğun önüne geçilebileceği aktarıldı. FIFA’nın amacı, kulüp takımlarıyla milli takımlar arasındaki dengeyi yeniden kurmak olarak lanse edildi.

Yeni sistemin 2026 yılından itibaren hayata geçirilmesi bekleniyor.

