TOKİ adına kurulan sahte sitelere dikkat! Kimseye itibar etmeyin

TOKİ, “500 bin sosyal konut” projesine başvuru yapılmadan sahte siteler aracılığıyla vatandaşlardan ücret talep edildiği konusunda uyardı. Bazı mağdurların 72 bin TL’yi aşan meblağlar ödediği tespit edildi.

Hükümetin duyurduğu büyük sosyal konut kampanyası, dolandırıcıların hedefi haline geldi. Sahte internet siteleri ve iletişim numaraları kullanan dolandırıcıların, TOKİ ve e-Devlet arayüzlerini taklit ederek vatandaşlardan "başvuru ücreti" adı altında para talep ettiği belirlendi.

TOKİ, mağduriyetlerin önüne geçmek için acil bir uyarı yayımladı:

“Sahte internet siteleri ve iletişim numaraları aracılığı ile dolandırıcılık girişiminde olan bu kişilere itibar edilmemelidir. İdaremizin resmî internet sayfası (www.toki.gov.tr), çağrı merkezi (444 86 54) ve yetkili bankalar dışında kimseyle iş ve işlem yapılmamalıdır.”

Sabah'ın haberine göre soruşturma kapsamında, vatandaşların yüksek meblağlar kaybettiği ortaya çıktı. Aktarılan bilgilere göre;

11 Eylül'de bir kişi, sahte bir site üzerinden 72 bin 280 TL “TOKİ ücreti” ödediğini fark etti.

2 Ekim’de İstanbul Tuzla için başvuru yaptığını sanan bir başka kişi, sahte yönlendirme sonrası 29 bin 200 TL katılım ücretini havale ettiğini, ancak başvurusunun e-Devlet’te görünmediğini bildirdi.

Bir mağdur ise e-Devlet’e benzer tasarlanmış bir siteye kişisel bilgilerini girdikten sonra, bir şahsa ait IBAN’a 60 bin TL EFT yaptığını fark etti.

Uzmanlar, vatandaşların kendilerini korumaları için kritik uyarılarda bulundu:

Alan Adı Kontrolü: Tıklanan sitenin adres çubuğunda kesinlikle "toki.gov.tr" veya "turkiye.gov.tr" ibaresi bulunmalıdır.

Ödeme Yöntemi: TOKİ başvurularında bireysel IBAN’lara EFT/havale yoluyla ödeme yapılmaz; tüm ödemeler sadece yetkili kamu bankaları üzerinden gerçekleştirilir.

Güvenli Bağlantı: E-Devlet’e benzer sitelere giriş yaparken sayfanın https güvenli bağlantıda olduğunu mutlaka teyit edin.