GÜNCEL

Silahlı paylaşım yapıp birbirlerine meydan okudular! Ekipler harekete geçti

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Silahlı paylaşım yapıp birbirlerine meydan okudular! Ekipler harekete geçti

Ankara Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince sosyal medyada silahlı paylaşım yapan şüphelilere ilişkin "fotoçete albüm operasyonu" düzenlendi.

Ankara Emniyet Müdürlüğünden edinilen bilgiye göre, Ankara Asayiş Şube ekiplerince sosyal medya hesaplarında silahla ateş eden veya silahlı fotoğraflar paylaşan şahıslar deşifre edildi.

23 şüpheli gözaltına alındı

"Fotoçete albüm operasyonu" kapsamında, silahla ateş ederken çektikleri videoları yayınlayarak sosyal medya üzerinden birbirlerine meydan okuyan şahısların adresleri tespit edildi.

"Yaralama", "tehdit", "ruhsatsız tabanca", "uyuşturucu" suçlarından çok sayıda kaydı olan söz konusu şahıslara Özel Harekat ekiplerince eş zamanlı operasyon düzenlendi, 23 şüpheli gözaltına alındı.

Öte yandan, operasyon kapsamında Altındağ ilçesinde 8 ruhsatsız silah ele geçirildi. Şüphelilere ilişkin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.

