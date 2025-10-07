CHP'den Kemal Kılıçdaroğlu kararı! Parti sözcüsü açıkladı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) yönetimi, 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçlamasıyla yargılanan CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu yalnız bırakmayacak.

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında toplandı. Partinin genel merkezinde yapılan toplantı sürdüğü sırada CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Deniz Yücel gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Parti programının hazırlık çalışmalarına devam ettiklerini belirten Deniz Yücel, söz konusu programın üzerinde detaylı şekilde çalışılan, toplumun her kesiminin görüş ve önerilerinin birbiriyle harmanlandığı, aklı ve bilimi rehber edinen anlayışla oluşturulduğunu söyledi.

CHP'den Kemal Kılıçdaroğlu kararı!

'Cumhurbaşkanına hakaret' suçlamasıyla yargılanan CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında açılan davanın 17 Ekim'deki duruşmasını parti yönetiminin takip edip etmeyeceği sorusuna cevap veren Deniz Yücel şöyle konuştu:

"Genel Başkanımız o tarihte yurt dışında Avrupa Sosyalist Partisi Kongresi'ne katılacağı için duruşmaya katılamayacak. Ancak, partimiz en üst düzeyde Sayın Kılıçdaroğlu'nun duruşmasına katılım gösterecek. Dava sonuçlanıncaya kadar da davayı takip edecek."

CHP'nin kasım ayında yapılması planlanan 39. Olağan Kurultayı ile ilgili takvimin MYK'da görüşülüp görüşülmediğine ilişkin soruyu da cevaplayan Yücel, "Kurultayımızın tarihiyle ilgili henüz karar alınmadı. İl kongrelerimiz devam ediyor. Önümüzdeki günlerde kurultayımızla ilgili gerekli karar alınır." ifadelerini kullandı.