SDG, Suriye'de saldırıya geçti! Ölü ve yaralılar var

Suriye'nin kuzeyindeki Halep kentinde, SDG adını kullanan terör örgütü PKK/YPG ile Suriye güvenlik güçleri arasında şiddetli çatışmalar yaşanıyor. Rahman Camii çevresine yapılan havan saldırısında ölü ve yaralılar olduğu bildirilirken, Suriye basını bir askerin hayatını kaybettiğini, üç askerin yaralandığını duyurdu.
SDG adını kullanan terör örgütü PKK/YPG mensupları, Suriye'nin Halep kenti merkezindeki Şeyh Maksud Mahallesi'nde ağır silahlarla saldırı düzenledi.
CAMİ ÇEVRESİNİ VURDULAR
Suriye güvenlik güçleri ve sivillerin vurulduğu saldırıda Süryan Mahallesi'nde bulunan Rahman Camii çevresi havan saldırısıyla hedef alındı.
Saldırılar sonucu ölü ve yaralı kişilerin olduğu bildirildi.
ÖLEN VE YARALANAN ASKERLER VAR
Suriye basını, terör örgütü PKK/YPG’nin Suriye uzantısı Suriye Demokratik Güçleri (SDG) ile Suriye ordusu arasında Halep’te şiddetli çatışmalarda 1 askerin hayatını kaybettiğini, 3 askerin de yaralandığını aktardı.
TERÖR ÖRGÜTÜ PKK/YPG İLE SURİYE ORDUSU ÇATIŞIYOR
Güvenlik güçlerinin saldırılara karşılık verdiği bölgede, çatışmalar aralıklarla sürüyor.
Emniyet birimleri, akşam saatlerinde Şeyh Maksud ve Eşrefiyye mahalleleri çevresinde güvenlik önlemlerini artırmıştı.
Terör örgütü PKK/YPG, dün akşam saatlerinde Halep kent merkezinin doğusunda yer alan Deyr Hafir bölgesinde de Suriye güvenlik güçlerine saldırı düzenlemiş, taraflar arasında çatışmalar yaşanmıştı.