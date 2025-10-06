İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan 'kural hatası' iddiaları ile ilgili açıklama

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, hafta sonu oynanan Galatasaray - Beşiktaş maçında kural hatası yapıldığına yönelik medyada yer alan iddialar ile ilgili açıklamada bulundu.

Abone ol

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, canlı yayın konuğu olarak katıldığı A Spor Gündem Özel programında gündeme dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İşte Hacıosmanoğlu'nun açıklamalarından önemli başlıklar...

"TÜRK FUTBOLUNUN 30 SENELİK SORUNLARI VAR"

"Allah, bize yanlış yapmayı nasip etmesin. Türk futboluna hizmet etmek çok güzel bir şey. 'Tam başarılıyım' demek için bütün sorunları çözmek lazım. Türk futbolunun 30 senelik sorunları var. Çarpık ilişkilerden doğan bir sürü sorun var. Özerk bir federasyonumuz ama kendi iradesiyle yönetilmediğini insanlar konuşuyor. Yakın zamanda bu kadar futbolun içinden gelen bir TFF yönetimi olmadı! Sistemin böyle devam etmesini isteyen insanlar olduğu sürece değişim zaman alacak. Sokakta insanlar bize inanıyor."

"TFF BAŞKANI OLARAK FAYDA SAĞLAYAMIYORSANIZ..."

"TFF Başkanı olarak fayda sağlayamıyorsanız, bu unvanla toplumun içinde dolaşmanın bir anlamı var mı? O zaman bırakacaksınız, başkası yapacak bu işi! Sahipsizlerin sahibiyiz! Fayda sağlamayanları da sahiplerinin yanına gönderiyoruz!"

"BİAT ALIŞKANLIĞINI KALDIRDIK"

"Yöneticilerin bazı söylemlerine hak veriyoruz. Ancak biz bir devrim, değişim yapıyoruz. Çarpıklık var, bu da eskiden gelen sorunlar. En değerli hakemimiz arkadaşlarıyla konuşuyor... 'Başkana biat edeceğiz ama kalacak mı, gidecek mi belli değil' dedi. Geçen sene sisteme hakim değildik, ikinci yarıdan sonra hakim olmaya başladık. Bizim gideceğimizi düşünüyorlardı. Hakemleri birileri kolundan tutmuş götürmüş... Biat alışkanlığını kaldırdık! Ben bunu hakemlerden istemiyorum! Sahada sahanın hakimi hakemler... Kendi şerefini, aile şerefini, ilinin şerefini ve çalıştığın kurumun şerefini koruyacaksın. Bunun dışında biata ne gerek var?"

HAKEM EĞİTİMLERİ HAKKINDA

"Aleksander Ceferin ve Infantino'dan iki tane hakem ve VAR direktörü istedik, 30 gün buradalar. Ayda bir yüz yüze eğitim. Haftada bir online eğitim ama sürekli Riva'dalar."

"AMACIMIZ VAR'DAKİ HATAYI SIFIRA İNDİRMEK"

"VAR'daki hatayı nasıl kabul edeceksiniz? Bunun teknolojisi önünüzde, her açıdan bakıyorsunuz. Amacımız VAR'daki hatayı sıfıra indirmek"

"ARDA KARDEŞLER İLE KONUŞMADIM"

"Arda Kardeşler ile ben konuşmadım. Benim muhatabım MHK Başkanı. İzinsiz televizyon programına katılırsanız, bizim talimatlarımız var. Bu talimatlar gereği ceza aldı."

"DERBİDE KURAL HATASI YOK"

"Galatasaray-Beşiktaş derbisinde kural hatası yok. O bir hakem hatası."

"LİMİT KONUSUNA ÇOK ÖNEM VERİYORUZ"

"Tek tip futbolcu sözleşmesini hayat geçirdik. Aksine hareket eden futbolcu ve kulübe çok ağır cezalar var. Limit konusuna da çok önem veriyoruz. Aklınıza gelmeyecek kulüplerin UEFA ve FIFA'da sıkıntılar yaşama ihtimali var."

"KİMSEYE MAVİ BONCUK DAĞITMIYORUZ!"

"TFF'de harcadığım 15 aylık mesaiyi, kendi işim için harcamadım! Her gün 09:00'da gidiyoruz. Kimseye mavi boncuk dağıtmıyoruz! TFF'de kalmak için kimseye boyun eğme gibi durumumuz yok."

"MONTELLA'YA TÜRK KİMLİĞİNİ..."

"Vincenzo Montella'ya Türk kimliğini bir an önce vereceğiz. Prim talebi takımda yok. Dünya Kupası'na gidersek ve orada da başarılı olursak, Türk halkı cömerttir ve gereken yapılır."

KADIN HAKEM AÇIKLAMASI

"İkinci yarı derbi olmasa bile Süper Lig'de bir maçı kadın hakemin yönetmesini istiyoruz."

"CUMHURBAŞKANIMIZA SAYGI DUYUYORUM"

Cumhurbaşkanımıza saygı duyuyorum, çocuklarımıza bağımsız bir ülke bırakmak için uğraşıyor.

"YABANCI ÇÖPLÜĞÜNDEN KURTULMALIYIZ"

Türkiye'yi yabancı çöplüğü olmaktan kurtarmak lazım. Yerli havuzunu iyileşmiş bir hale getirmeliyiz. Adam kahvehane açamıyor ama kulüp açıyor ve orada oyun oynatıyor. Çocukların duş alma yeri yok, şartlar ilkel... Alman modelini örnek aldık, belki amatör takımların birçoğu gidecek. BAL kuruldu, bunun ne katkısı var? Hiçbir faydası yok! 3. Lig'de yaş sınırı getirdik, 37 yaşında futbolcu oradan buradan düşmüş oraya ve hala oynamak istiyor!

"YABANCI VAR..."

"Yerli VAR ve yabancı VAR istatistiklerine baktık, aralarında yüzde 1 fark yok."