BIST 10.735
DOLAR 41,68
EURO 48,86
ALTIN 5.302,39
HABER /  DÜNYA

Suriye halk meclisi seçim sonuçları açıklandı

Suriye halk meclisi seçim sonuçları açıklandı

Suriye’de Halk Meclisi seçim sonuçları açıklandı. Yüksek Seçim Komitesi Sözcüsü Nevvar Necme, başkent Şam’daki basın toplantısında, 119 milletvekilinin belirlendiğini, kalan 21 sandalyenin Halep’in Aynularap ilçesi, Rakka, Haseke ve Süveyda’da yapılacak seçimlerle doldurulacağını açıkladı.

Abone ol

Yüksek Seçim Komitesi Sözcüsü Nevvar Necme, başkent Şam'daki Halk Meclisi binasında düzenlenen basın toplantısında seçim sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı.

SEÇİM SONUÇLARI AÇIKLANDI

Necme, seçim sonucunda 119 milletvekilinin belirlendiğini, toplamda 140 milletvekili olması gerektiğini ve Halep'in Aynularap ilçesi, Rakka, Haseke ve Süveyda illerinde siyasi çözüm sağlandıktan sonra yapılacak seçimlerle kalan 21 sandalyenin doldurulacağını ifade etti.

MİLLETVEKİLLERİNİN 6'SI KADIN

Seçilen milletvekilleri arasında 6 kadın ve 2 Hristiyan vekilin bulunduğunu belirten Necme, Cumhurbaşkanı Ahmed Şara tarafından atanacak üçte birlik kontenjanın ise seçmen heyetinden bağımsız olacağını belirtti.

Necme ayrıca, Haseke, Rakka ve Süveyda’da seçimlerin nasıl yapılacağına ilişkin planlamaları görüşmek üzere Yüksek Seçim Komitesi’nin yarın toplanacağını duyurdu.

Seçim sonuçlarına göre, Halep’ten 30, Şam’dan 10, Şam Kırsalı'ndan 12, Humus’tan 12, Hama’dan 12, Lazkiye’den 10, Tartus’tan 2, Deyrizor’dan 10, İdlib’den 12, Dera’dan 6 ve Kuneytra’dan 3 milletvekili Halk Meclisi’ne girmeye hak kazandı.

"ÖNEMLİ OLAN ÜLKE İÇİN ÇALIŞABİLECEK KİŞİLERİN SEÇİLMESİDİR"

Öte yandan Halk Meclisi seçimlerine ilişkin basın toplantısında konuşan Yüksek Seçim Komitesi Başkanı Muhammed Taha el-Ahmed, sandıklardan 119 “Suriyeli adayın” milletvekili olarak çıktığını açıkladı.

Ahmed, yaptığı değerlendirmede, “Bizim için önemli olan, kotalar ya da paylaşımlar değil, ülke için çalışabilecek ve yeniden inşa sürecine katkı sağlayacak yetkin kişilerin seçilmesidir.” dedi.

Yüksek Seçim Komitesi Üyesi İmad Bark, Cumhurbaşkanı Ahmed Şara tarafından atanacak 70 milletvekilinin bu hafta içinde belirleneceğini, Halk Meclisi’nin ilk oturumunun ise ay sonuna doğru yapılmasının beklendiğini kaydetti.

ÖNCEKİ HABERLER
Almanya Başbakanı Merz: İsrail’in güvenliği bizim sorumluluğumuz
Almanya Başbakanı Merz: İsrail’in güvenliği bizim sorumluluğumuz
Hakan Fidan, Kırgızistanlı mevkidaşıyla Gebele’de görüştü
Hakan Fidan, Kırgızistanlı mevkidaşıyla Gebele’de görüştü
Halkbank KAP'a bildirdi! ABD açıklaması...
Halkbank KAP'a bildirdi! ABD açıklaması...
İsrail ve Hamas arasında görüşmeler başladı
İsrail ve Hamas arasında görüşmeler başladı
YKS ek yerleştirme sonuçları açıklandı
YKS ek yerleştirme sonuçları açıklandı
Ticaret Bakanlığı’ndan fahiş fiyat denetimi! 1 milyon 349 bin TL...
Ticaret Bakanlığı’ndan fahiş fiyat denetimi! 1 milyon 349 bin TL...
Avukat Serdar Öktem, silahlı saldırıda hayatını kaybetti
Avukat Serdar Öktem, silahlı saldırıda hayatını kaybetti
THY'den avantajlı bilet! Tarihler duyuruldu
THY'den avantajlı bilet! Tarihler duyuruldu
Usta sanatçı Nükhet Duru hastaneye kaldırıldı...
Usta sanatçı Nükhet Duru hastaneye kaldırıldı...
Arsasını Bahçeli hibe etmişti! 11 Ekim'de açılıyor Dünya'nın en büyüğü olacak
Arsasını Bahçeli hibe etmişti! 11 Ekim'de açılıyor Dünya'nın en büyüğü olacak
Mısır Cumhurbaşkanı Sisi Orta Doğu'da barışın anahtarını açıkladı
Mısır Cumhurbaşkanı Sisi Orta Doğu'da barışın anahtarını açıkladı
O fayın üstünde 2 binden fazla bina var! Tüyleri diken diken eden deprem açıklaması
O fayın üstünde 2 binden fazla bina var! Tüyleri diken diken eden deprem açıklaması