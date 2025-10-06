BIST 10.735
Halkbank KAP'a bildirdi! ABD açıklaması...

Halkbank, ABD’deki ceza davasına ilişkin Yüksek Mahkeme’ye yaptığı temyiz başvurusunun reddedildiğini açıkladı. Banka, kararın hukuki sürecin tamamlandığı anlamına gelmediğini, davanın olağan akışında devam edeceğini ve tüm yasal hakların kullanılacağını bildirdi.

Halkbank, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada, ABD'deki ceza davası kapsamında Yüksek Mahkeme'ye yaptığı temyiz başvurusunun reddedildiğini bildirdi.

'GELİŞME HUKUKİ SÜRECİN TAMAMLANDIĞI ANLAMINA GELMEMEKTEDİR'

KAP açıklamasında, şu ifadelere yer verildi:

"Bilindiği üzere Halkbank'ın ABD'de devam etmekte olan ceza davasıyla ilgili süreçte İkinci İstinaf Mahkemesi, Bankamızın teamül hukuku açısından dokunulmazlık talebini 22.10.2024 tarihinde reddetmişti.

İkinci İstinaf Mahkemesi'nin aleyhimize verdiği bu kararla ilgili olarak Bankamızın ABD Yüksek Mahkemesi (Supreme Court of the United States) nezdinde yaptığı temyiz başvurusu, anılan Yüksek Mahkeme tarafından 6 Ekim 2025 tarihinde reddedilmiştir. Bu gelişme, hukuki sürecin tamamlandığı anlamına gelmemektedir. Süreç olağan akışında ilerleyecek olup Bankamız tüm yasal haklarını kullanmaya devam edecektir."

Açıklamada, ABD ve Türkiye arasında mutabakatlar çerçevesinde hukuki bir uzlaşma zemini yakalamaya yönelik girişimlerin de ayrıca olumlu yönde devam etmekte olduğu belirtildi.

ABD Yüksek Mahkemesi, Halkbank'ın "dokunulmazlık" iddiasıyla yargılamadan muaf tutulma talebini bir kez daha reddetmişti. İran yaptırımlarını baypas etmekle suçlanan Halkbank hakkındaki ceza davası devam edecek.

