Avukat Serdar Öktem, silahlı saldırıda hayatını kaybetti

Şişli’de, avukat Serdar Öktem trafikte beklediği sırada silahlı saldırıya uğradı. Büyükdere Caddesi’nde meydana gelen olayda, kimliği henüz belirlenemeyen kişilerce açılan ateş sonucu ağır yaralanan Öktem, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, avukat Serdar Öktem 34 MPG 499 plakalı otomobiliyle Büyükdere Caddesi 15 Temmuz Şehitler Köprüsü istikametinde trafikte beklediği sırada kimliği henüz belirlenemeyen şüphelilerin silahlı saldırısına uğradı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Saldırıda ağır yaralanan Öktem, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Öktem, burada yapılan müdahalelere karşın hayatını kaybetti.

Polis ekiplerince olay yerinde yapılan incelemede çok sayıda tabanca ve uzun namlulu silaha ait boş kovan bulundu.

Olay yeri inceleme ekiplerinin bölgedeki incelemeleri sürüyor.

Eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin 22 sanıklı davada dosyası ayrılan tutuksuz sanık Serdar Öktem'in yargılanmasına, Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam ediliyordu.

