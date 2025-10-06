BIST 10.808
Rezidansın 43. katından düşüp öldü Semanur Arslan'a gerçekte ne oldu cinayet mi?

ANKARA'daki bir gökdelenin 43. katından düşerek hayatını kaybeden binicilik eğitmeni Semanur Arslan’ın ölümüyle ilgili dosya yeniden açıldı. Aile Bakanlığı’nın itirazı üzerine takipsizlik kararı kaldırıldı ve dosya yeniden inceleniyor.

Binicilik eğitmeni Semanur Arslan, geçen yıl 20 Ekim günü arkadaşı Ferhat D.'nin Çankaya ilçesi Konutkent Mahallesi'nde oturduğu gökdelenin 43'üncü katındaki penceresinden düşerek yaşamını yitirdi. Ayrıntıları Ekol TV muhabiri Kemal Akagündüz aktardı.

Olay sırasında evde bulunan Ferhat D. ve Ezgi Ö., gözaltına alındı ve ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Ferhat D. ifadesinde, Semanur Arslan'ı tanımadığını, olay sırasında başka odada olduklarını ve dışarı çıktıklarında onu göremediklerini ileri sürdü. Ezgi Ö. ise Arslan'ın, erkek arkadaşı ile problemleri olduğunu ve sürekli ağladığını iddia etti.

Acılı anne, "İntihar diyorlar. Benim kızım mümkün değil intihar etmez. Hayat dolu bir çocuk" sözlerini kullandı.

Olayla ilgili soruşturma kapsamında, Ferhat D. ile arkadaşı Ezgi Ö.'nün ifadelerinin alınması, yapılan otopsi ve toksikoloji raporlarının çıkmasının ardından, yeterli şüphe oluşturacak delil bulunmaması nedeniyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, geçen mayıs ayında dosya hakkında takipsizlik kararı verdi.

Kararda, Arslan'ın telefonundan imaj kaydı alınamadığı ve inceleme yapılamadığı, Arslan'ın HTS incelenmesinde herhangi bir şüpheli görüşmesinin olmadığının tespit edildiği ve yapılan otopsi raporunda ölüm sebebinin iç ve dış kanama sonucu meydana gelmiş olduğunun belirtildiğine yer verildi. Şüphelilerin beyanlarının aksini gösteren bir delile rastlanılmadığı ve Arslan'ın veda mektubu olduğu değerlendirilen yazının intihara delil sayıldığı vurgulandı.

