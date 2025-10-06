Mahfi Eğilmez'den Sadettin Saran'a çağrı: Zaman kaybetmeden takımın başına getirin

Ekonomist Mahfi Eğilmez, Sadettin Saran başkanlığındaki Fenerbahçe yönetime seslendi. Eğilmez, "İlk adım olarak bu yılı kaybettiğimizi kabul ederek gelecek yılı kurtarmayı planlamak gerekir. Hiç tereddüt etmeden ve daha fazla zaman kaybetmeden İsmail Kartal’ı takımın başına getirin" dedi.

Fenerbahçe, dün akşam Samsunspor deplasmanında 1 puanı zor kurtardı.

8 haftada lider Galatasaray'ın 6 puan gerisine düşen Fenerbahçe, şampiyonluk yarışında darbe aldı.

Sonuçlardan ziyade oynanan kötü oyun, taraftarın tepkisini çekti. Bu duruma sessiz kalamayan isimlerden birisi de ekonomist Mahfi Eğilmez oldu.

İktisat uzmanı, bürokrat ve yazar Mahfi Eğilmez, "Fenerbahçe'nin Yeni Yönetimine İlk Açık Mektup" başlığıyla bir yazı kaleme aldı. Eğilmez'in Fenerbahçe yönetimini ele aldığı yazısı şu şekilde:

"SZYMNASKİ'NİN TORPİLİ Mİ VAR?"

"Tedesco göreve ilk geldiğinde mühendislik ve yöneticilik kökenine bakarak benim görebildiğim eksikleri onun da göreceğini ve ona göre önlem alacağını düşünmüştüm, fena halde yanılmışım.

Takımı bir buçuk yıldır on kişi oynattığı halde Mourinho tarafından ısrarla oyunda tutulan Szymnaski’yi oynatmaya devam ettiğinde Tedesco hakkında yanıldığımı anladım. Bu oyuncunun bir torpili mi var bilmiyorum. Her gelen teknik direktör oyuna üç kuruşluk katkısı olmadığı halde ısrarla bu adamı oynatıyor.

Bütün korner atışlarını bu oyuncu kullanıyor ve iki yıldır Fenerbahçe hiçbir korner atışından bir tehlike yaratamıyor. U21 takımından bir oyuncu alınıp bu kadar ısrar edilse çok daha fazla katkı sağlanabilirdi.

"EDERSON ASLA O PARANIN ADAMI DEĞİL"

Skriniar dışında savunmada işe yarayacak bir tek oyuncu yok. Orta saha deseniz elle tutulur tek oyuncu İsmail. Samsunspor maçında tesadüfen kaleye Ederson’un 36’da biri maliyetindeki Tarık Çetin geçmese takım bu beraberliği de alamazdı. Ederson’a dünyanın parası ödendi. Asla o paranın adamı değil. Bu tür transferlerde sorulması gereken soru şudur: “Bayram değil seyran değil böyle bir oyuncu Premier ligi, Manchester City’yi bırakıp niçin Fenerbahçe’ye gelir?” Avrupa’nın önde gelen takımlarından oyuncu transfer edilirken kılı kırk yarmak gerekir. Adam kendi takımında neden oynamıyor? Müzmin sakatlığı var mı? Niçin gitmesine izin veriliyor? Bu soruları doğru yanıtladıktan sonra transfer edip etmemeye karar verilmelidir. Aksi takdirde işi bitmiş oyuncuları “hocasıyla geçinemediği için kadro dışı kalmış” gerekçesiyle dünyanın parasına bize satıyorlar.

Bizim Tarık Çetin gibi adamları bulup almamız gerek. Bugün takımın kadro değeri 290 milyon Euro ama mevcut oyuncular hep değerinin iki misli üç misli paraya transfer edildiği için değer bu kadar yüksek görünüyor. Dolayısıyla takımın gerçek değeri görünenin üçte birinden fazla değil.



"CİDDİ SCOUT EKİBİ KURULMALI"

Son yıllarda Fenerbahçe’ye gelip giden oyuncuları (Ryan Kent, Diego Carlos, Becao, Lincoln, Burak Kapacak, Djikou, Omar Fayed, Mimoviç, Livakoviç ve daha niceleri) göz önüne getirince birilerinin bu oyuncuları pazarlayarak Fenerbahçe’den ciddi paralar kazandığını düşünüyorum. Ne yazık ki sorun sadece bu giden oyuncularda değil geride kalanlarda da durum parlak değil.

Mesela Archie Brown, Semedo, Nene gibi oyuncuları Fenerbahçe’ye kim önermişse onlarla ilişkiyi kesmek ve hiç zaman geçirmeden ciddi bir scout ekibi kurup menajerlerin oyuncu pazarlaması sisteminden kurtulmak lazım.

Jhon Duran hakkında bir şey diyemiyorum çünkü adamı henüz izleyemedik. İzleyebilecek miyiz ondan da emin değilim. Fenerbahçe’nin bütün diğer takım oyununa dayalı branşlarda (erkek basketbol, erkek voleybol, kadın basketbol ve kadın voleybol) yüksek başarı düzeylerine erişmesine karşılık benzerini futbolda yapamaması üzerinde durulması gereken bir konu. Bu branşlardaki scout becerisini futbolda da yaratmak çözüm yolunu getirebilir.

"FENERBAHÇE BU YIL DA ŞAMPİYONLUK UMUDUNU KAYBETTİ"

Bunların hiçbiri sizin yarattığınız sorunlar değil Sayın Başkan. Göreve geldiğinizde bu teknik direktörü ve bu oyuncuları orada buldunuz ve transfer mevsimi de kapandığı için zorunlu olarak bu şekliyle devam ettiniz. Fenerbahçe’nin bu yıl da şampiyonluk umudunu kaybettiği net bir biçimde görülüyor. Hatta bu yılı bu oyunla ikinci bitirmek bile mucize olur. Bu aşamada sizi eleştirebileceğimiz bir durum yok. Sonuçta tam anlamıyla bir enkaz devralmış durumdasınız ve buradan nasıl çıkılacağına benden daha fazla kafa yorduğunuza eminim. Ne var ki eğer bugünden bazı değişikliklere gidilmezse Fenerbahçe gelecek yılı da kaybeder.

"İSMAİL KARTAL'I TAKIMIN BAŞINA GETİRİN"

İkide bir teknik direktör değiştirerek bugüne gelindiği doğrudur ama ne yazık ki bir kez daha bu değişikliğin yapılması şart. İlk adım olarak bu yılı kaybettiğimizi kabul ederek gelecek yılı kurtarmayı planlamak gerekir.

Hiç tereddüt etmeden ve daha fazla zaman kaybetmeden İsmail Kartal’ı takımın başına getirin ve onunla üç yıllık sözleşme yapın ve Kartal’la konuşarak Szymanski’nin, Fred’in, Archie Brown’ın yerine U21 takımından oyuncuları oynatmasını önerin.

"GENÇ DİNAMİK VE UCUZ MALİYETLİ OYUNCULARI ALIN"

Ara transferde hiçbir transfer yapmayın. Çünkü ara transferde alınan oyuncular pek işe yaramıyor. Önce hoca değişikliği yapıp onun onayıyla transfer yapmak lazım. Yıl bittiğinde işe yaramayan oyuncuların yerine Karabağ, AZ Alkmaar gibi takımlardaki genç, dinamik ve ucuz maliyetli oyuncuları alın. Fenerbahçe’ye sözde şöhretler değil koşan, uğraşan, çaba gösteren adamlar gerekiyor: Fenerbahçe bugün tam tersi görünümde.