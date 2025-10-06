BIST 10.808
DOLAR 41,69
EURO 48,79
ALTIN 5.274,67
HABER /  DÜNYA

171 aktivistin akıbeti belli oldu! İsrail, Greta Thunberg dahil alıkonan 171 aktivisti daha sınır dışı etti

171 aktivistin akıbeti belli oldu! İsrail, Greta Thunberg dahil alıkonan 171 aktivisti daha sınır dışı etti

Tel Aviv yönetimi, Gazze Şeridi'ne uygulanan yasa dışı ablukayı delmek ve insani yardım ulaştırmak isterken İsrail ordusunun saldırısına uğrayan Küresel Sumud Filosu'ndan alıkonan 171 aktivisti daha sınır dışı etti.

Abone ol

İsrail Dışişleri Bakanlığının, Amerikan X sosyal medya platformundaki hesabından yapılan yazılı açıklamada, Küresel Sumud Filosu'ndan alıkonan 171 aktivistin Yunanistan ve Slovakya'ya gönderildiği belirtildi.

Sınır dışı edilenler arasında İsveçli çevre aktivisti Greta Thunberg'in de bulunduğu kaydedildi.

Açıklamada, Thunberg'in de yer aldığı bazı aktivistlerin hava limanında sınır dışı edilirken çekilen fotoğraflarına da yer verildi.

Thunberg ve fotoğraflarda yer alan diğer aktivistlere tek renk elbise giydirilmiş olması dikkati çekti.

Küresel Sumud Filosu

İsrail'in ablukasını kırmak ve Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için yol alan Küresel Sumud Filosu, 1 Ekim akşamı Gazze sularına yaklaşmıştı.

Filoya saldıran İsrail ordusu, onlarca tekne ve gemiyi yasa dışı şekilde ele geçirerek yüzlerce yolcusunu alıkoymuştu.

Küresel Sumud Filosu, bugüne kadar Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için toplu şekilde yola çıkan en büyük filo özelliği taşıyordu.

ÖNCEKİ HABERLER
İsrail ateşkes anlaşmasına rağmen Lübnan'a saldırdı
İsrail ateşkes anlaşmasına rağmen Lübnan'a saldırdı
Okan Bayülgen'den herkesi şaşırtan itiraf! ''Kovuldum''
Okan Bayülgen'den herkesi şaşırtan itiraf! ''Kovuldum''
Meteoroloji'den Ege Denizi için uyarı! Fırtınaya dikkat
Meteoroloji'den Ege Denizi için uyarı! Fırtınaya dikkat
Polisin "dur" ihtarına uymayan CHP'nin otobüs şoförü hakim karşısında
Polisin "dur" ihtarına uymayan CHP'nin otobüs şoförü hakim karşısında
Türkiye’nin En İyi İşletmeleri “En İyi 5” Projesiyle Tescilleniyor
Türkiye’nin En İyi İşletmeleri “En İyi 5” Projesiyle Tescilleniyor
Mahfi Eğilmez'den Sadettin Saran'a çağrı: Zaman kaybetmeden takımın başına getirin
Mahfi Eğilmez'den Sadettin Saran'a çağrı: Zaman kaybetmeden takımın başına getirin
Gazze'de dram bitmiyor! Susuzluk krizi hat safaya ulaştı
Gazze'de dram bitmiyor! Susuzluk krizi hat safaya ulaştı
İsrail'in alıkoyduğu 14 Türk aktivistle ilgili açıklama
İsrail'in alıkoyduğu 14 Türk aktivistle ilgili açıklama
İsrail'in Gazze'deki saldırılarında 250'yi aşkın Müslüman ve Hristiyan din adamı öldü
İsrail'in Gazze'deki saldırılarında 250'yi aşkın Müslüman ve Hristiyan din adamı öldü
FIFA'dan 2 Süper Lig kulübüne transfer yasağı
FIFA'dan 2 Süper Lig kulübüne transfer yasağı
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş'tan "Gazze İçin Sessiz Çığlık" eylemine destek
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş'tan "Gazze İçin Sessiz Çığlık" eylemine destek
Seçil Erzan için istenen ceza belli oldu!
Seçil Erzan için istenen ceza belli oldu!