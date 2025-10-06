BIST 10.808
DOLAR 41,69
EURO 48,79
ALTIN 5.274,67
HABER /  DÜNYA

İsrail ateşkes anlaşmasına rağmen Lübnan'a saldırdı

İsrail ateşkes anlaşmasına rağmen Lübnan'a saldırdı

İsrail ordusu, ateşkes anlaşmasına rağmen Lübnan'ın doğusundaki Bekaa bölgesinde bazı noktalara hava saldırısı düzenledi,

Abone ol

Lübnan basınında çıkan haberlerde, İsrail ordusunun Bekaa'da bazı noktaları hava saldırılarıyla hedef aldığı ifade edildi.

Saldırılarda can kaybı olup olmadığına ilişkin Lübnan makamlarından henüz bir açıklama yapılmadı.

Öte yandan İsrail ordusu yaptığı yazılı açıklamayla Bekaa'ya düzenlenen hava saldırılarını üstlendi.

Açıklamada, "Lübnan Hizbullahı'na ait hedeflerin" vurulduğu belirtildi. Vurulan yerler arasında "Hizbullah'ın eğitim kamplarının" da yer aldığı ileri sürüldü.

İsrail ordusunun bugün Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye kenti kırsalında bir araca insansız hava aracıyla (İHA) düzenlediği saldırıda 2 kişi yaşamını yitirmiş 1 kişi de yaralanmıştı.

Lübnan ile İsrail arasında 27 Kasım 2024'te varılan ateşkes anlaşması kapsamında oluşturulan Ateşkesi Denetleme Komitesi'nde, Birleşmiş Milletler (BM) Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL), Lübnan ve İsrail'in yanı sıra Fransa ile ABD yer alıyor.

Resmi verilere göre, İsrail anlaşmayı 4 bin 500'den fazla kez ihlal ederken, bu saldırılarda en az 283 kişi öldü, 630 kişi yaralandı.

Lübnan'a yönelik kara saldırıları sırasında sınır hattındaki beldelere giren İsrail ordusu, ateşkes anlaşmasındaki geri çekilme maddesine rağmen 5 noktada işgalini sürdürüyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Okan Bayülgen'den herkesi şaşırtan itiraf! ''Kovuldum''
Okan Bayülgen'den herkesi şaşırtan itiraf! ''Kovuldum''
Meteoroloji'den Ege Denizi için uyarı! Fırtınaya dikkat
Meteoroloji'den Ege Denizi için uyarı! Fırtınaya dikkat
Polisin "dur" ihtarına uymayan CHP'nin otobüs şoförü hakim karşısında
Polisin "dur" ihtarına uymayan CHP'nin otobüs şoförü hakim karşısında
Türkiye’nin En İyi İşletmeleri “En İyi 5” Projesiyle Tescilleniyor
Türkiye’nin En İyi İşletmeleri “En İyi 5” Projesiyle Tescilleniyor
Mahfi Eğilmez'den Sadettin Saran'a çağrı: Zaman kaybetmeden takımın başına getirin
Mahfi Eğilmez'den Sadettin Saran'a çağrı: Zaman kaybetmeden takımın başına getirin
Gazze'de dram bitmiyor! Susuzluk krizi hat safaya ulaştı
Gazze'de dram bitmiyor! Susuzluk krizi hat safaya ulaştı
İsrail'in alıkoyduğu 14 Türk aktivistle ilgili açıklama
İsrail'in alıkoyduğu 14 Türk aktivistle ilgili açıklama
İsrail'in Gazze'deki saldırılarında 250'yi aşkın Müslüman ve Hristiyan din adamı öldü
İsrail'in Gazze'deki saldırılarında 250'yi aşkın Müslüman ve Hristiyan din adamı öldü
FIFA'dan 2 Süper Lig kulübüne transfer yasağı
FIFA'dan 2 Süper Lig kulübüne transfer yasağı
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş'tan "Gazze İçin Sessiz Çığlık" eylemine destek
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş'tan "Gazze İçin Sessiz Çığlık" eylemine destek
Seçil Erzan için istenen ceza belli oldu!
Seçil Erzan için istenen ceza belli oldu!
Bursa barajlarında kritik durum! Doluluk oranı yüzde 1'in altında
Bursa barajlarında kritik durum! Doluluk oranı yüzde 1'in altında