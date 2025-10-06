Bursa barajlarında kritik durum! Doluluk oranı yüzde 1'in altında

Bursa’nın ana su kaynakları Doğancı ve Nilüfer barajlarındaki doluluk oranı yüzde 0,54’e gerileyerek kritik seviyeye ulaştı. Kuraklık nedeniyle barajlar neredeyse kururken, BUSKİ, bazı ilçelerde 12 saatlik planlı su kesintisi uyguluyor.

Bursa’nın ana su kaynakları Doğancı ve Nilüfer barajlarındaki kuraklık nedeniyle doluluk oranı ortalama yüzde 0,54’e geriledi.

Şehirde içme suyunun büyük kısmını karşılayan 125 milyon metreküp kapasiteli Doğancı ve 60 milyon metreküp kapasiteli Nilüfer barajları, kuraklık nedeniyle neredeyse tamamen boşaldı. Yıldırım, Nilüfer, Osmangazi, Gürsu, Kestel ve Mudanya’nın bazı bölgelerine su sağlayan barajların doluluk oranı 21 Eylül’de yüzde 5,08 iken, 5 Ekim itibarıyla yüzde 0,54’e düştü.

Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ), barajlardaki su seviyesinin kritik seviyeye inmesi üzerine 1 Ekim’den itibaren söz konusu ilçelerde 12 saatlik planlı su kesintileri uygulamaya başladı.