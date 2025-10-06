BIST 10.808
Bir asrı devirmişti! Kore gazisi Hatay'da son yolculuğuna uğurlandı...

Hatay'ın Yayladağı ilçesinde 105 yaşında vefat eden Kore gazisi Derviş Karakuş'un cenazesi toprağa verildi.

Yaşlılığa bağlı hastalıklar nedeniyle tedavi gördüğü özel hastanede dün hayatını kaybeden Karakuş için Bezge Merkez Camisi'nin önünde tören düzenlendi.

KARAKUŞ İÇİN TÖREN DÜZENLENDİ

Karakuş'un Türk bayrağına sarılı cenazesi, askerlerin omzunda tören alanına getirildi.

Öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazına Karakuş'un ailesi ve yakınlarının yanı sıra Yayladağı Kaymakamı Halil Yazıcı, İlçe Belediye Başkanı Mehmet Yalçın ve vatandaşlar da katıldı.

Törenin ardından Kore gazisi Karakuş'un naaşı, Yeditepe Asri Mezarlığı'nda okunan dualar eşliğinde defnedildi.

