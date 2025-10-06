BIST 10.878
Mossad'a casusluk yaptığı iddiasıyla tutuklanmışlardı yeni gelişme

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve İstanbul Emniyet Müdürlüğünün düzenlediği operasyonda İsrail gizli servisi Mossad'a casusluk yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

İsrail gizli servisi Mossad'a çalıştığı tespit edilen Serkan Çiçek ile bu servise casusluk yapan dedektiflere bilgi sattığı belirlenen avukat Tuğrulhan Dip'in savcılıktaki ifadeleri tamamlandı.

Şüpheliler, "devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal veya askeri casusluk amacıyla temin etme" suçundan tutuklanmaları talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Operasyon

MİT, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesince düzenlenen ortak operasyonda İsrail gizli servisi Mossad'a çalıştığı tespit edilen Serkan Çiçek ile avukat Tuğrulhan Dip gözaltına alınmıştı.

MİT'in yaptığı istihbari çalışmalar sonucunda, Serkan Çiçek'in "İsrail Çevrimiçi Operasyon Merkezi" mensubu Faysal Rasheed'la irtibatlı olduğu, asıl adı Muhammet Fatih Keleş olan Serkan Çiçek'in iş hayatında çok miktarda borçlanması sonrasında ismini değiştirdiği, ticareti bırakıp 2020 yılından itibaren "Pandora Dedektifliği" kurduğu tespit edilmişti.

Araştırmada İsrail'e casusluk yaptığı gerekçesiyle tutuklanan, kamu kayıtlarındaki kişisel verilerin temini konusunda maddi menfaat karşılığında dedektiflere bilgi veren Musa Kuş ve avukat Tuğrulhan Dip'le tanışan Çiçek, bu faaliyetleri kapsamında hem şu an tutuklu bulunan Musa Kuş hem de Dip ile çalışmalar yürüttüğü belirlenmişti.

Dedektiflik yapan Çiçek, İsrail Gizli Servisi Mossad ajanlarının dikkatini çekmiş, Mossad mensubu Faysal Rasheed, kendisini yurt dışında hukuk bürosu personeli olarak tanıtarak 31 Temmuz'da WhatsApp üzerinden Çiçek'le iletişime geçtiği tespit edilmişti.

Çalışmalarda, Rasheed'ın, Çiçek'ten Başakşehir'de yaşayan İsrail'in Orta Doğu politikalarına muhalif bir Filistinli aktiviste yönelik 4 günlük takip çalışması talep ettiği, bu iş kapsamında Rasheed'ın, Serkan Çiçek'e 1 Ağustos'ta 4 bin dolar değerinde kripto para ödemesi yaptığı anlaşılmıştı.

Çiçek, hedef ismi internetten araştırdığında, söz konusu kişinin Filistinli bir aktivist olduğunu, dedektiflik işlerinde destek aldığı Musa Kuş'un İsrail'e çalışması nedeniyle 19 yıl hüküm alarak tutuklandığını bilerek, Faysal Rasheed’in teklifini kabul ettiği belirlenmişti.

Serkan Çiçek'in, Mossad ajanı olan Faysal Rasheed'in kendisine verdiği adrese giderek hedefteki kişiyi araştırdığı ancak bulamadığı, bunun üzerine kiralık daire bakma bahanesiyle 1-2 Ağustos'ta siteye girerek keşif çalışması yaptığı, Rasheed'in 3 Ağustos'ta Çiçek'le irtibatı sonlandırdığı tespit edilmişti.

Avukat Tuğrulhan Dip'in ise Serkan Çiçek'in yaptığı işler için destek aldığı isimlerden biri olduğu, Mossad'a casusluk yapan birçok dedektifle çalıştığı, bunlardan birinin de İsrail'e çalışması nedeniyle 19 yıl hüküm alarak tutuklanan Musa Kuş olduğu belirlenmişti.

Dip'in, kamu kayıtlarındaki kişisel verilerin temini konusunda maddi menfaat karşılığında dedektiflere yardımcı olduğu, illegal sorgu sistemi üzerinden elde ettiği bilgileri para karşılığında dedektiflere sattığı, onların da bilgileri İsrail gizli servisi Mossad'a teklif ettiği, casusluk faaliyetlerinde kullandığı anlaşılmıştı.

