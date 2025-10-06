İmamoğlu için toplanan imza sayısı belli oldu

İPA Başkanı Buğra Gökce, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun serbest bırakılması talebiyle başlatılan imza kampanyasında toplanan imza sayısının 24 milyona ulaştığını açıkladı. İmamoğlu ile birlikte tutuklanan Gökce, "Özgürlük için, adalet için atılan her imza güzel ülkemizi hak ettiği günlere kavuşturacak. Az kaldı!" mesajını verdi.

Abone ol

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) soruşturması kapsamında tutuklu bulunan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na destek için başlatılan imza kampanyası büyük bir sayıya ulaştı.

İstanbul Planlama Ajansı (İPA) Başkanı Buğra Gökce, sosyal medya hesabı aracılığıyla, toplanan imza sayısının 24 milyona ulaştığını belirtti.

Gökce, paylaşımında kampanyanın amacını şu sözlerle vurguladı:

"Güzel bir haber: 24 milyon imzaya ulaştık! Özgürlük için, adalet için, egemenlik milletindir demek için atılan her imza güzel ülkemizi hak ettiği günlere kavuşturacak. Az kaldı!"