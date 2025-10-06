İsrail'in Gazze'ye yönelik son saldırılarında 5 sivil hayatını kaybetti

ABD Başkanı Donald Trump’ın açıkladığı saldırıların derhal durdurulması ve esir takası planına rağmen bebek katili İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nde sürdürdüğü hava bombardımanında, en az 5 Filistinlinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Filistinli sağlık kaynakları ve görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde sivilleri ve insani yardım için toplanan vatandaşlara yönelik saldırılarına devam ediyor.

İsrail ordusu, kuzeydeki Gazze kentinin Tel el-Hava Mahallesi'nde toplanan bir grup Filistinliyi hedef aldığı saldırıda en az 2 kişi hayatını kaybetti, yaralananlar oldu.

Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde insani yardım almak için toplanan sivillerin üzerine açılan ateş sonucu da 2 kişi yaşamını yitirdi.

İsrail askerleri, Gazze Şeridi'nin orta kesiminde de Netzarim Koridoru yakınlarında yardım bekleyen Filistinlilere açtığı ateş sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.